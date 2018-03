திருச்சி குழுமாயி அம்மன் கோயில் குட்டிகுடி திருவிழா

புத்தூர் குழுமாயி அம்மன் மாசித் திருவிழாவில் அலங்கார ரதத்தில் வீதி உலா வரும் குழுமாயி அம்மன்.

திருச்சி குழுமாயி அம்மன் கோயிலில் குட்டிகுடி திருவிழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. இதில் ஆயிரக்கணக்கான ஆடுகள் பலியிடப்பட்டு நேர்த்திக்கடன் செலுத்தப்பட்டது.

திருச்சி புத்தூரில் அமைந்துள்ளது பிரசித்தி பெற்ற குழுமாயி அம்மன் கோயில். இங்கு ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் மாசித்திருவிழா மிகவும் பிரபலமானது. கடந்த பிப்ரவரி 26 ஆம் தேதி காப்புக்கட்டுதலுக்குப் பின், மார்ச் 6 ஆம் தேதி காளியாவட்டம் நிகழ்ச்சியுடன் திருவிழா தொடங்கியது. அன்றைய தினம் குழுமாயி அம்மன் அலங்கரிக்கப்பட்ட ரதத்தில் பவனி வந்து புத்தூர் மந்தைக்கு வந்து சேர்ந்தார். தொடர்ந்து 7-ஆம் தேதி சுத்த பூஜை நடைபெற்றது. இதனையடுத்து புத்தூர் பகுதி பொதுமக்கள் மாவிளக்கு பூஜை மேற்கொண்டனர். தொடர்ந்து அம்மன் வீதிவலம் வந்தார்.

விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான குட்டிகுடி நிகழ்ச்சி 8 ஆம் தேதி நடைபெற்றது. நிகழ்ச்சியையொட்டி, குழுமாயி அம்மன் புத்தூர் வீதிகளில் வலம் வந்தார். அப்போது பக்தர்கள் ஆடுகளை பலியிட்டு தங்களது நேர்த்திக்கடனை செலுத்தினர். முன்னதாக வழக்கம்போல முதல் ஆட்டுக்கடா மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் காவு கொடுக்கப்பட்டது. இதனையடுத்து ஆயிரக்கணக்கான ஆடுகள் நிகழ்வில் காவு கொடுத்து நேர்த்திக்கடன் செலுத்தப்பட்டது. ஏராளமான போலீஸார் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

