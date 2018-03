மார்ச் 26 முதல் 5 இடங்களில் சீனிவாச கல்யாண உற்சவம்

ஆந்திர மாநிலத்தில் 5 இடங்களில் சீனிவாச கல்யாண உற்சவத்தை தேவஸ்தானம் நடத்த உள்ளது.

ஏழுமலையானின் கல்யாண உற்சவத்தை அனைவரும் காண வேண்டும் என்ற நோக்கில் உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் சீனிவாச கல்யாண உற்சவத்தை திருமலை தேவஸ்தானம் நடத்தி வருகிறது. அதன்படி, வரும் மார்ச் 26-ஆம் தேதி முதல் ஆந்திர மாநிலத்தில் உள்ள அனந்தபுரம், கடப்பா, கர்ணூல் மாவட்டத்தின் 5 இடங்களில் சீனிவாச கல்யாண உற்சவத்தை நடத்த உள்ளது.

தேதி இடம்

மார்ச் 26 அனந்தபுரம் மாவட்டம், ஆகலி, அரசுப் பள்ளி வளாகம்

மார்ச் 27 கர்ணூல் மாவட்டம், பெட்டிகோட்டி கிராமம்

மார்ச் 28 கடப்பா மாவட்டம், சோமிரெட்டிபள்ளி, எஸ்.பி. பள்ளி வளாகம்

மார்ச் 29 கடப்பா மாவட்டம், பசவாபுரம், எஸ்.சி. காலனி

மார்ச் 30 கடப்பா மாவட்டம், ஜி.வி.புரம், எஸ்.சி. காலனி

மேற்கண்ட இடங்களில் சீனிவாச கல்யாண உற்சவம் நடைபெற உள்ளது. இக்கல்யாண உற்சவத்தை அப்பகுதிக்கு அருகில் உள்ள பக்தர்கள் திரண்டு வந்து காண வேண்டும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.



Source: dinamani

English summary

On March 26 the first 5 places in Srinivasa kalyanam Festival

In 5 places in the State of Andhra Pradesh Srinivasa kalyanam Festival is held to devasthanam. the actor’s wedding urchav