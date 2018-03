கும்பாபிஷேகத்தைக் காண வந்த பக்தர்கள் கூட்டத்தின் ஒரு பகுதி. (வலது) கும்பாபிஷேகத்தில் கோபுர கலசத்தின் மீது ஊற்றப்படும் புனித நீர்.

காஞ்சிபுரம் அருகே ஸ்ரீபடவேட்டம்மன் கோயில் மகா கும்பாபிஷேகம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

காஞ்சிபுரத்தில் வேகவதி ஆற்றையொட்டி நாயகன்பேட்டையில் அமைந்துள்ளது ஸ்ரீபடவேட்டம்மன் கோயில்.

இக்கோயிலின் மகா கும்பாபிஷேக விழா நிகழ்ச்சிகள் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை (மார்ச் 4) முதல் தொடங்கியது.

தொடக்க நாளன்று, கிராம மூர்த்திகளுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், விக்னேஷ்வர அநுக்ஞை, கங்கை நீர் திரட்டுதல், பரிவார தெய்வங்களுடன் ஸ்ரீபடவேட்டம்மன் கரிகோலம் புறப்பாடு வந்து பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார்.

இதையடுத்து, திங்கள்கிழமை கணபதி ஹோமம், ஜலாதிவாசம், கண்திறத்தல், சையநாதி வாசம், வாஸ்து சாந்தி ஆகிய நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன. தொடர்ந்து, நவக்கிரக ஹோமம், கும்ப அலங்காரம், யாகசாலை பூஜைகள், ஆச்சார்ய ரக்ஷôபந்தனம், அமிர்தகடேஸ்வரர் கோயிலில் விசேஷ சாந்தி, அஷ்டபந்தனம் சாற்று முறை, 96 திரவியங்கள் கொண்டு ஹோமம், சிவசுப்பிரமணியர் கோயிலில் விசேஷ சாந்தி உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிகள் அடுத்தடுத்த நாள்களில் நடைபெற்றன. தொடர்ந்து, வியாழக்கிழமை அதிகாலை 5 மணிமுதல் கால யாகபூஜை, யாத்ர தானம், சங்கல்பம், நாகம்மன் கும்பகலசம் புறப்பாடு, நாகம்மன் கும்பாபிஷேகம், சப்த கன்னிகள், துரோபதை சமேத பஞ்சபாண்டவர் கும்பாபிஷேகம், பரிவார மூர்த்திகளுடன் கலசம் புறப்பாட்டு சேவை ஆகிய நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன.

இதைத்தொடர்ந்து, காலை 9.50 மணிக்கு ஸ்ரீபடவேட்டம்மன், விநாயகர், பாலமுருகர் நாகதேவதைகள், ஸ்ரீரேணுகாம்பாள் ஆகிய மூர்த்தங்களுக்கு கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது. இதையடுத்து சண்டியாகம், தீர்த்த பிரசாதம், மகா அபிஷேகம் ஆகியவை நடைபெற்றன. மாலை 6 மணிக்கு ஸ்ரீபடவேட்டம்மன் மங்கள வாத்தியங்கள் முழங்க திருவீதியுலா வந்து பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார். இதில், திரளான பக்தர்கள் கலந்துகொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.

