ஸ்ரீ ரங்கம் ரெங்கநாதர் கோயிலில் பசுமை கோவில் திட்டம் துவக்கம்

திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் ரெங்கநாதர் கோயிலில் உருவாகும் இயற்கை கழிவுகளை மறுசுழற்சி செய்து பசுமை கோயிலாக்கும் திட்டத்தைத் தனியார் நிறுவனம் செயல்படுத்த உள்ளது. கோயில்களில் சேகரமாகும் பூக்கள், பழக்கழிவுகள் மற்றும் கோசாலை கழிவுகள் மறுசுழற்சி செய்து பசுமை கோயிலாக மாற்றும் திட்டத்தை ஸ்ரீரங்கம் ரெங்கநாதர் கோயிலில் நேற்று துவக்கி வைக்கப்பட்டது. கடந்த ஆண்டு ஜனவரியில் கபாலீஸ்வரர் கோயிலில் பசுமை கோயில் திட்டம் துவங்கப்பட்டது. இந்நிலையில் தொழில்நுட்ப நிபுணர் குழுவினர் ரெங்கநாதர் கோயிலில் ஆய்வு நடத்தி, அங்கு உருவாகும் கழிவுகளில் 90 சதவீதம் இயற்கை கழிகள் எனக் கண்டறிந்துள்ளனர். இதையடுத்து, அவற்றை மறுசுழற்சி செய்து இயற்கை எரிவாயுவாக மாற்றத் தேவையான கட்டமைப்புகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

Source: dinamani

English summary

Sri renganathar Temple in green Temple projects beginning ranga

Renganathar Temple, srirangam, trichy is formed in the natural recycling of green waste and make solid Temple