யதோக்தகாரி பெருமாள் கோயில் பிரம்மோற்சவம் நாளை தொடக்கம்

சின்னகாஞ்சிபுரத்தில் உள்ள ஸ்ரீயதோக்தகாரி பெருமாள் கோயில் பிரம்மோற்சவம் கொடியேற்றத்துடன் ஞாயிற்றுக்கிழமை (மார்ச் 11) தொடங்குகிறது.

காஞ்சிபுரத்தில் பிரசித்தி பெற்ற ஸ்ரீகோமளவல்லி நாயிகா சமேத ஸ்ரீயதோக்தகாரி பெருமாள் கோயிலில் மார்ச் 11 ஆம் தேதி முதல் மார்ச் 23 ஆம் தேதி வரை பிரம்மோற்சவம் நடைபெறவுள்ளது. இதற்கான கருடக்கொடியேற்றம் கொடியேற்றம் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 6.45 முதல் 7.30 மணிக்குள் நடக்கிறது. பிரம்மோற்சவத்தின் முக்கிய நிகழ்வுகளாக மார்ச் 13 ஆம் தேதி கருட சேவை, மார்ச் 17 ஆம் தேதி திருத்தேர் உற்சவம் ஆகியவை நடைபெறவுள்ளன. மேலும், சூர்ய, சந்திர பிரபை, சிம்ம வாகனம், ஹனுமந்த, யாளி, யானை, சேஷ, குதிரை உள்ளிட்ட வாகனங்களில் அடுத்தடுத்த நாள்களில் மாடவீதிகளில் உற்சவர் புறப்பாடு நடைபெறவுள்ளது. பிரம்மோற்சவத்தை முன்னிட்டு மார்ச் 8, 9 ஆகிய நாள்களில் ஸ்ரீ செல்வர் உற்சவம், அங்குரார்ப்பணம் நடைபெற்றது.

