மார்ச் 21 வரை கவனமாக இருக்க வேண்டிய 4 நட்சத்திரங்கள்!

மூலம், பூரட்டாதி, மிருகசீரிஷம், புனர்பூசம் ஆகிய நட்சத்திரக்காரர்களாக இருந்தால், கட்டாயம் இந்த விஷயத்தைத் தெரிந்துகொள்வது அவசியமாகும். நட்சத்திரங்கள் 27-க்கும் ஒவ்வொரு அதிபதி உண்டு. அந்தவகையில் 27 நட்சத்திரங்களின் வரிசையில் 19-வது இடத்தை பெறுவது மூலம் நட்சத்திரமாகும். இதன் அதிபதி கேது பகவான் ஆவார். 25-வது இடத்தை பெறுவது பூரட்டாதி நட்சத்திரமாகும். இதன் அதிபதி குருபகவானாவார். 5-வது இடத்தைப் பெறுவது மிருகசீரிஷ நட்சத்திரமாகும். இதன் அதிபதி செவ்வாய் பகவானாவார். 7-வது இடத்தைப் பெறுவது புனர்பூச நட்சத்திரத்தின் அதிபதி குருபகவானாவார். மூலம் – பூரட்டாதி – மிருகசீரிஷம் – புனர்பூசம் ஆகிய நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் மார்ச் 21 (Till march end) வரை மிக மிக மிகக் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்று தினமணி ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன் கூறியுள்ளார். மேலும், இந்த ராசிக்காரர்கள் முக்கியமாக எண்ணம் – புத்தி – செயல் – பேச்சு – முடிவெடுக்கும் தருணம் – ஆகியவற்றில் அவசரமும், குழப்பமும் ஏற்படலாம். கோபம் அதிகரிக்கும். வாகனங்களில் செல்லும் போது மிகக் கவனம் அவசியம். தினமும் வீட்டை விட்டுக் கிளம்பும் முன் குலதெய்வத்தையும், முன்னோர்களையும் வணங்கி விட்டுச் செல்வது நன்மையளிக்கும்.

