பழனியில் மார்ச் 24-ல் பங்குனி உத்திரவிழா கொடியேற்றம் 

பழனி முருகப்பெருமான் கோயிலில் பங்குனி உத்திரவிழா மார்ச் 24-ல் கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கப்படுகிறது. முருகப் பெருமானின் அறுபடை வீடுகளுள் மூன்றாவது படைவீடாகத் திகழ்வது பழனி. இந்தத் தலத்தில் முருகப்பெருமான் ஆண்டி கோலத்தில் பக்தர்களுக்குக் காட்சியளிக்கின்றார். ஆண்டுதோறும் பங்குனி மாதத்தில் வரும் உத்திர நட்சத்திரத்தன்று உத்திரவிழா மிகவும் விமரிசையாக நடைபெற்று வருகின்றது. அந்தவகையில் இந்தாண்டுக்கான பங்குனி உத்திரம் மார்ச் 24-ல் கொடியேற்றத்துடன் துவங்கி ஏப்ரல் 2-ம் தேதி நிறைவடைகின்றது. பங்குனி உத்திர விழாவை முன்னிட்டு பழனி பெரியநாயகியம்மன் கோயிலில் இருந்து முத்துக்குமாரசுவாமி வள்ளி தெய்வானை சுவாமிகள் திருஆவினன்குடி கோயிலுக்குக் கொண்டு வரப்படும். 24-ல் திருஆவினன்குடி கோயிலில் காலையில் கொடியேற்றம் நடைபெறுகிறது. விழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியாக 6-ம் நாள் இரவு திருக்கல்யாணம் வெள்ளித்தேரோட்டம் நடைபெறுகிறது.

