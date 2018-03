பழனியில் பராமரிப்பு பணிக்காக அடுத்த 45 நாட்களுக்கு வின்ச் நிறுத்தம்

பழனி முருகன் கோயிலில் செயல்பட்டுவரும் வின்ச் ஆண்டு பராமரிப்பு பணிகளுக்காக 45 நாட்கள் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்படுகிறது. முருகப் பெருமானின் அறுபடை வீடுகளுள் மூன்றாவது படைவீடாகத் திகழும் பழனியில் ஆண்டுதோறும் வின்ச் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறும். அந்தவகையில், இந்தாண்டுக்கான பராமரிப்பில், முதலாம் எண் வின்ச்சில் பராமரிப்பு பணிகள் செய்ய உள்ளதால், மார்ச் 12 முதல் 45 நாட்கள் வின்ச் இயக்கம் நிறுத்தப்படுகிறது. பழனி மலைக்கோயிலுக்கு எட்டு நிமிடங்களில் செல்லும் வகையில் நாள்தோறும் மூன்று வின்ச் இயக்கப்படுகிறது. இதில், முதலாம் எண் வின்ச் பெட்டிகளில் உள்ள கம்பிவடம், உருளை உள்ளிட்ட பாகங்கள் ஆய்வு செய்து தேய்மானம் அடைந்ததைப் புதிதாக மாற்றப்படுகிறது. அடுத்த 45 நாட்களுக்குள் சோதனை ஓட்டம் நடத்தி, பின்னர் பக்தர்கள் பயன்பாட்டுக்குக் கொண்டு வரப்படும் என்று இணை ஆணையர் தெரிவித்துள்ளார்.

Source: dinamani

