தஞ்சை  பெரிய கோயிலில் லிங்கங்களைப் பாதுகாக்க தடுப்புகட்டைகள் அமைக்கும் பணி தீவிரம்

தஞ்சைப் பெரிய கோயிலில் திருச்சுற்று மாளிகையில் உள்ள 108 சிவலிங்கத்தைப் பாதுகாக்க கட்டையிலான தடுப்புகட்டைகள் அமைக்கும் பணி நடைபெற்று வருகின்றது. உலக புகழ்பெற்ற தஞ்சைப் பெரிய கோயிலுக்கு தினமும் ஆயிரக்கணக்கான சுற்றுலா பயணிகள் வந்து செல்கின்றனர். இந்நிலையில் திருச்சுற்று மாளிகையில் உள்ள 1008 லிங்கத்தை தொட்டு வணங்குவதோடு அங்குள்ள சுவரில் தங்களுக்குப் பிடித்த வாசகங்களை எழுதி வைத்து சென்று விடுகின்றனர். இதனால், சிவலிங்கங்களில் புனித தன்மை கெடுவதாக பக்தர்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர். எனவே, சிவலிங்கங்களைப் பாதுகாக்க அறநிலையத்துறை முடிவு செய்தது. இதற்காக ஏற்கெனவே இருந்த கட்டையிலான தடுப்புகளை 7 அடிக்கு உயர்த்தி தடுப்புகள் அமைக்கும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றது.

Tanjore big temple, the lingam, barricading arrangements to protect the work intensity

Tanjore big temple 108 sivalingam in thiruchu was in the House to protect wood in barricading arrangements,