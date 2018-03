திருவனந்தபுரத்தில் காளிக்கு ரத்த அபிஷேகம் செய்யும் வினோத திருவிழா

திருவனந்தபுரம்: கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரம் அருகே உள்ள பத்ரகாளி அம்மன் கோயிலில் ஆண்டுக்கு ஒருமுறை ரத்த அபிஷேகம் செய்யப்படுகின்றது. விதுரா என்ற பகுதியில் தேவியோடு ஸ்ரீவிதாவுரி வைத்யனாதா கோயில் உள்ளது. இக்கோயிலில் உள்ள காளி சிலைக்கு மனித இரத்தத்தால் அபிஷேகம் நடத்தப்படுகிறது. இதனால், மக்கள் ரத்த தானம் செய்ய வேண்டும் எனக் கோயில் நிர்வாகம் அழைப்பு விடுத்துள்ளது. ஆண்டுக்கு ஒருமுறை 12 நாட்கள் நடைபெறும் திருவிழாவாக பத்ரகாளி அம்மனுக்கு ரத்த அபிஷேகம் நடத்தப்படுவது இக்கோயிலின் வழக்கமாக உள்ளது. ரத்த அபிஷேகம் செய்வதால் காளியின் மனம் குளிர்ந்து பக்தர்களுக்கு அருள்பாலிப்பதாக நம்பப்படுகின்றது. மருத்துவத்துறையின் மேற்பார்வையில் பக்தர்களிடமிருந்து ரத்தம் பெறப்படும் என்ற பெயர்ப்பலகைகள் கோயிலுக்கு முன்பு வைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்நிலையில், மக்களிடம் ரத்தம் பெறுவதைத் தடுத்து நிறுத்தும்படி கேரள அரசு மாவட்ட ஆட்சியருக்கு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

