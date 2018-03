காஞ்சிபுரம் யதோக்தகாரி பெருமாள் கோயிலில் நாளை கருடசேவை

சின்ன காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள ஸ்ரீயதோக்தகாரி பெருமாள் கோயிலில் பிரம்மோற்சவம் கொடியேற்றத்துடன் மார்ச் 11-ல் தொடங்கியது. காஞ்சிபுரத்தில் பிரசித்தி பெற்ற ஸ்ரீகோமளவல்லி நாயிகா சமேத ஸ்ரீயதோக்தகாரி பெருமாள் கோயிலில் மார்ச் 11-ம் தேதி முதல் மார்ச் 23-ம் தேதி வரை பிரம்மோற்சவம் நடைபெறவுள்ளது. பிரம்மோற்சவத்தின் முக்கிய நிகழ்வுகளாக மார்ச் 13-ம் தேதி கருடசேவையும், மார்ச் 17-ம் தேதி திருத்தேர் உற்சவம் நடைபெறவுள்ளன. மேலும், சூர்ய, சந்திர பிரபை, சிம்ம வாகனம், ஹனுமந்த, யாளி, யானை, சேஷ, குதிரை உள்ளிட்ட வாகனங்களில் அடுத்தடுத்த நாள்களில் மாடவீதிகளில் உற்சவர் புறப்பாடு நடைபெறவுள்ளது

Source: dinamani

Yadhokthakari Perumal temple at kancheepuram Garuda Seva tomorrow

Sriyadokthakari Perumal temple at Chinna Kanchipuram in March 11, with the playing-in-thodan;