திருமலையில் அஹோபில மடாதிபதி வழிபாடு

ஏழுமலையானை வழிபாடு செய்து திரும்பிய கர்னூல் அஹோபில மடத்தின் ஜீயர் ஸ்ரீமன் சடகோப ஸ்ரீரங்கநாத யதீந்திர மகா தேசிகன் சுவாமிகள்.

திருப்பதி ஏழுமலையானை அஹோபில மடத்தின் ஜீயர் ஸ்ரீமன் சடகோப ஸ்ரீரங்கநாத யதீந்திர மகா தேசிகன் சுவாமிகள் வழிபட்டார்.

ஆந்திர மாநிலம், கர்னூல் மாவட்டத்தில் உள்ள அஹோபில மடத்தின் 46-ஆவது ஜீயரான ஸ்ரீமன் சடகோப ஸ்ரீரங்கநாத யதீந்திர மகாதேசிகன் சுவாமிகள் திங்கள்கிழமை காலை திருமலைக்கு வந்தார். அவரை தேவஸ்தான அதிகாரிகள் மரியாதை அளித்து வரவேற்று, ஏழுமலையானை தரிசிக்க அழைத்துச் சென்றனர். தரிசனம் முடித்து திரும்பிய அவருக்கு ஏழுமலையானின் பிரசாதங்கள் வழங்கப்பட்டன.

Source: dinamani

English summary

The worship of Lord venkateswara at Tirumala sanctum to ahobilam

Returned to the Lord and to worship of sriman sadagopam of Kurnool ahobilam math yadheendra Maha to Jeer sriranganathan nation