திருச்சி ஜம்புகேஸ்வரர் கோயிலில் பங்குனி தேர் திருவிழா கொடியேற்றம்

திருச்சியில் உள்ள ஜம்புகேஸ்வரர் உடனுறை அகிலாண்டேஸ்வரி கோயிலில் பங்குனி தேர் திருவிழாவுக்கான கொடியேற்றம் நேற்று நடைபெற்றது. பஞ்சபூத ஸ்தலங்களில் நீர் தலமான திருவானைக்காவல் ஜம்புகேஸ்வரர் கோயிலில் ஆண்டுதோறும் பங்குனி தேர் திருவிழா விமரிசையாக நடைபெறும். அந்தவகையில், இந்தாண்டுக்கான தேர் திருவிழா மார்ச் 19-ம் தேதி நடைபெறுகிறது. இதையொட்டி தினமும் ஒவ்வொரு வாகனத்தில் எழுந்தருளி சுவாமி வீதியுலா நடைபெறும். 23-ம் தேதி நடராஜர் புறப்பாடும், தீர்த்தவாரியும் நடைபெறும். மார்ச் 24 முதல் 26 வரை பல்லக்கு ஊர்வலமும் நடைபெறும். இத்தேர்த் திருவிழாவில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்துகொள்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.



Source: dinamani

English summary

Trichy jambukeswarar Temple car Festival in panguni uthiram playing

Residential jambukeswara akilandeswari temple at trichy in panguni uthiram Festival playing for ne