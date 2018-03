தொடர்ந்து 2-வது நாளாக சதுரகிரி செல்ல பக்தர்களுக்கு அனுமதி மறுப்பு

விருதுநகர்: ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூர் அருகே உள்ள சதுரகிரி சுந்தரமகாலிங்கம் கோயிலுக்குச் செல்ல தொடர்ந்து 2-வது நாட்களாக இன்றும் பக்தர்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்தும் அதிகமான மக்கள் மலையேறிச் சென்று வழிபட்டு வருகின்றனர். அமாவாசை, பௌர்ணமி போன்ற விசேஷ நாட்களில் மக்கள் கூட்டம் அதிகமாகக் காணப்படும். இந்நிலையில், கடந்த இரண்டு நாட்களாக ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூர் அருகே மழை பெய்து வருவதால், மக்களின் பாதுகாப்பு கருதி மலை ஏறுவதற்கு வனத்துறை தடை விதித்துள்ளது.



Source: dinamani

English summary

2-day go to the devotees sadhuragiri once no.4

Virudhunagar, srivilliputtur near sadhuragiri once: go to the temple followed by 2nd sathuragiri Hills Resort