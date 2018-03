பிரசித்தி பெற்ற மாசாணியம்மன் கோயிலுக்கு டிஜிட்டல் சேவைத் துவக்கம்

ஆனைமலையில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற மாசாணியம்மன் கோயிலுக்கு டிஜிட்டல் சேவை துவங்கப்பட்டுள்ளது. புகழ்பெற்ற அம்மன் கோயிலான மாசாணியம்மன் கோயிலுக்கு என பிரத்யேகமாக இந்து அறநிலையத்துறை இணையதளத்தில் டிஜிட்டல் சேவை துவக்கியுள்ளது. இனி, பக்தர்கள் இதன் மூலம் நன்கொடை, வழிபாட்டுக்கு முன்பதிவு அன்னதானம், அபிஷேகம் போன்றவை இணையதளத்தில் பதிவு செய்து கொள்ளலாம். அதுமட்டுமின்றி அர்ச்சனை, தங்கமலர் அர்ச்சனை, வெள்ளி மலர் அர்ச்சனை, காதுகுத்துதல், தங்கரத கட்டணம் உள்பட பல்வேறு வழிபாட்டுக் கட்டண விபரங்களும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கோயிலுக்கு நேரடியாக வர முடியாத பக்தர்கள், தாங்கள் இருக்கும் இடத்தில் இருந்தே அன்னதானம், பூஜை உள்ளிட்டவை செலுத்த இந்து சமய அறநிலைத்துறை வசதி ஏற்படுத்தியுள்ளது. இணையதள முகவரி: http://www.anaimalaimasaniamman.tnhrce.in/

Source: dinamani

