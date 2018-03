ஸ்ரீபாலா சமஸ்தான ஆலயத்தில் 7-ம் ஆண்டு வசந்த நவராத்திரி

காஞ்சிபுர மாவட்டம், திருப்போரூர் தாலுக்காவில் உள்ள ஸ்ரீமத் ஔஷத லலிதா மகா திரிபுரசுந்தரி ஸ்ரீசக்ரராஜசபை, ஸ்ரீபீடம் ஸ்ரீபாலா சமஸ்தான ஆலயத்தில் 7-ம் ஆண்டு வசந்தகால மஹா நவராத்திரி பெருவிழா நடைபெற உள்ளது. நிகழும் ஹேவிளம்பி வருடம், பங்குனி மாதம் 17.03.18 சனிக்கிழமை முதல் 26.03.2018 திங்கட்கிழமை வரை ஸ்ரீலலிதா மஹா நவராத்திரி விழா நடைபெறுகிறது. 25.03.18 ஞாயிற்றுக்கிழமை ஸ்ரீமத் லலிதா மஹாதிரிபுரசுந்தரி பண்டா சூரசம்ஹாரம் 26.03.18 திட்கட்கிழமை ஸ்ரீரமா வாணீ சகித லலிதா திரிபுரசுந்தரி, ஸ்ரீ பாலா திரிபுரசுந்தரி, ஸ்ரீவாராகி, ஸ்ரீமாதங்கி அற்புத திருமஞ்சனம், தர்பாரில் தரிசனம், புஷ்பாஞ்சலி 27.03.18 விடையாற்றி உற்சவம், ஸ்ரீ சொர்ண பைரவ பூஜை, ஸ்ரீபாலா தாலாட்டு, மகா ஆரத்தி ஆலய தொடர்புக்கு – 97899 21151, 94453 59228 – எஸ். வெங்கட்ராமன்

Source: dinamani

English summary

In the House of the Princes sribala 7-year spring navratri

Sir, kancheepuram district, thiruporur Talukas in comparison to ashatham SJT srisakrarajasabai, Lalita Maha