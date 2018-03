சுந்தர விநாயகர் கோயிலில் பங்குனி மாத சிறப்பு ஹோமம்

திருத்தணி சுந்தர விநாயகர் கோயிலில், பங்குனி மாத முதல் நாளையொட்டி, வியாழக்கிழமை (மார்ச் 15) சிறப்பு ஹோமம் மற்றும் பூஜைகள் நடைபெற்றன.

திருத்தணி, ம.பொ.சி. சாலையில் அமைந்துள்ளது சுந்தர விநாயகர் கோயில். இக்கோயிலில் ஒவ்வொரு தமிழ் மாதமும் முதல் நாளில் சிறப்பு ஹோமம் மற்றும் பூஜைகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.

அந்த வகையில், வியாழக்கிழமை (மார்ச் 15) பங்குனி மாதம் முதல் நாளையொட்டி, கோயில் வளாகத்தில் அதிகாலை 5 மணிக்கு சிறப்பு ஹோமம் நடைபெற்றது. தொடர்ந்து, காலை 6 மணிக்கு மூலவர் சுந்தர விநாயகருக்கு பால், பன்னீர், தேன் மற்றும் பஞ்சாமிர்தம் போன்றவற்றால் சிறப்பு அபிஷேகங்கள் நடைபெற்றன.

மாலை 6 மணிக்கு, மூலவருக்கு வண்ண மலர்களால் சிறப்பு அலங்காரம் மற்றும் தீபாராதனை நடைபெற்றது. இதில், திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்று, மூலவரை வழிபட்டனர். இதற்கான ஏற்பாடுகளை கோயில் குருக்கள் மணிகண்டன் மற்றும் ஊழியர்கள் செய்திருந்தனர்.

Source: dinamani

English summary

Sundara vinayagar Temple in panguni month special homam

Sundara vinayagar temple at tiruttani, panguni uthiram, Thursday, the first day of the month (March 15) and special homas