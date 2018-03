அடுத்த 2 நாட்களுக்கு சதுரகிரி மலைக்குச் செல்ல பக்தர்களுக்கு அனுமதி 

விரு​து​ந​கர் மாவட்​டம், தாணிப்​பாறை வழியே சது​ர​கிரி மலைக் கோயி​லுக்கு செல்லப் பக்தர்களுக்கு அனுமதி வழங்கியுள்ளது. சது​ர​கிரி சுந்​த​ர​ம​கா​லிங்​கம் கோயி​லுக்கு செல்ல ஒவ்​வொரு அமா​வா​சை​யை​யொட்டி 4 நாள்​கள் வனத்​துறை மற்​றும் இந்து சமய அற​நி​லை​யத்துறை சார்​பில் பக்​தர்​க​ளுக்கு அனு​மதி வழங்​கப்​ப​டும். அதே போல மார்ச் 14-ம் தேதி முதல் 17-ம் தேதி வரை அனு​மதி வழங்​கப்​பட்​டி​ருந்​தது. இந்​நி​லை​யில் தேனி மாவட்​டம் குரங்​கணி காட்டுத் தீ விபத்​துக் கார​ண​மாகவும், அப்பகுதியில் பலத்த மழை பெய்து வந்ததாலும் மலைக்கோயிலுக்கு செல்ல திடீரென அனு​மதி ரத்து செய்​யப்​பட்​டது. இதனை அறி​யா​மல் பல்​வேறு இடங்​க​ளில் இருந்து கோயி​லுக்கு சுவாமி தரி​ச​னம் செய்ய வியா​ழக்​கி​ழமை வந்​தி​ருந்த பக்​தர்​க​ளுக்​கும், வனத்​து​றை​யி​ன​ருக்​கும் இடையே கடும் வாக்​கு​வா​தம் ஏற்​பட்​டது. தொடர்ந்து நேற்றும் மலையேற அனுமதி மறுக்கப்பட்டது. மழை சற்று ஓய்ந்த நிலையில் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு பக்​தர்​கள் சது​ர​கிரி மலைக் கோயி​லுக்​குச் செல்ல அனுமதி வழங்கியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Source: dinamani

English summary

The next 2 days to go to the mountains to allow devotees sadhuragiri once

Here our district, Colonel thani via str u rock Giri Temple Mount to allow devotees to go