சமரிமலை ஐயப்பன் கோயிலில் மார்ச் 20-ல் பங்குனி உத்திர ஆறாட்டு விழா தொடக்கம்

திருவனந்தபுரம்: சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலில் பங்குனி உத்திர ஆறாட்டு திருவிழாவையடுத்து மார்ச் 20-ல் கோயில் நடை திறக்கப்படுகின்றது. பங்குனி மாத பூஜைக்காக சபரிமலை ஐயப்பன் கோயில் கடந்த 14-ம் தேதி நடை திறக்கப்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து 19-ம் தேதி வரை தினமும் அதிகாலை 3.30 மணி முதல் 11 மணி வரை நெய்யபிஷேகமும் நடைபெறும். மேலும், அன்றிரவு பங்குனி மாத பூஜைகள் நிறைவடைந்து 10 மணிக்குக் கோயில் நடை சாத்தப்படும். மீண்டும் 20-ம் தேதி ஐயப்பன் கோவில் நடையானது, பங்குனி உத்திர ஆறாட்டு திருவிழாவுக்காக மாலை 5.30 மணிக்கு திறக்கப்படுகிறது. 21-ம் தேதி திருவிழா கொடியேற்றம் நடைபெறுகிறது. அன்று தந்திரி கண்டரரு மகேஷ் மோகனரு கொடியேற்றி வைத்து விழாவை தொடங்கி வைக்கின்றார். விழா நாட்களில் தினமும் மதியம் உற்சவ பலி சிறப்பு பூஜை நடைபெறும். 10 நாட்கள் நடைபெறும் இந்த திருவிழாவை முன்னிட்டு, 29-ம் தேதி இரவு 9 மணிக்கு சரம் குத்தியில் பள்ளி வேட்டை நடைபெறும். 30-ம் தேதி பம்பை ஆற்றில் பகல் 11 மணிக்கு ஐயப்பனுக்கு ஆறாட்டு வைபவம் நடைபெறுகிறது.

