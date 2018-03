வடபழனி வேங்கீஸ்வரர் கோயிலில் மார்ச் 21-ல் பங்குனி திருவிழா

வடபழனி வேங்கீஸ்வரர் கோயிலில் 12 நாள் பங்குனி திருவிழா மார்ச் 21-ம் தேதி கோலாகலமாக தொடங்குகின்றது.

திருவிழாவில் கொடியேற்றம், பஞ்சமூர்த்தி, சந்திரசேகர சுவாமிகள் பவனி, திருக்கல்யாண உற்சவம், புஷ்ப பல்லக்கு பவனி, 108 சங்கு அபிஷேகம் போன்ற நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும்.

நிகழ்ச்சி நிரல்

மார்ச் 21-ம் தேதி விநாயகப் பெருமான் உத்ஸவம்

22-ம் தேதி காலை கொடியேற்றம் (பஞ்சமூர்த்திகள் பவனி)

23-ம் தேதி காலை சூரிய பிரபையும், மாலை சந்திர பிரபையும்

24-ம் தேதி அதிகார நந்தி, இரவு பூத வாகனத்தில் பவனி

25-ம் தேதி வெள்ளி நாக வாகன பவனி

26-ம் தேதி இரவு ரிஷப வாகன பவனி

27-ம் தேதி இரவு யானை வாகன பவனி

28-ம் திருத்தேர் வடம் பிடித்தல் நிகழ்ச்சி

29-ம் தேதி குதிரை வாகனத்தில் பவனி

30-ம் தேதி சந்திரசேகர் பவனியும், இரவு பஞ்சமூர்த்திகள் பவனியும்

31-ம் தேதி தீர்த்தவாரி, திருக்கல்யாணம்

ஏப்ரல் 1-ம் தேதி கொடி இறக்கம் நடைபெறும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

