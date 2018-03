அவிநாசிலிங்கேஸ்வரர் கோயிலில் மூலவர் மீது சூரிய ஒளி

திருப்பூர் மாவட்டம், அவிநாசியில் பிரசித்திபெற்ற அவிநாசிலிங்கேஸ்வரர் கோயிலில் மூலவர் அவிநாசியப்பர் மீது சூரிய ஒளி விழுந்த அபூர்வ நிகழ்வால் பக்தர்கள் பரவசமடைந்தனர்.

கொங்கு மண்டல ஏழு சிவத் தலங்களில், அவிநாசியில் உள்ள கருணாம்பிகையம்மன் உடனமர் அவிநாசிலிங்கேஸ்வரர் கோயில் முதன்மை பெற்று விளங்குகிறது.

இக்கோயிலில் ஆண்டுதோறும் மாசி முதல் வாரம் தொடங்கி பங்குனி மாதத்திற்குள் மூலவர் அவிநாசியப்பர் மீது சூரிய ஒளி விழுவது வழக்கம்.

இந்த ஆண்டு கடந்த மூன்று நாள்களாக சூரிய உதயத்தின்போது, பழமையான இந்தக் கோயிலின் ராஜகோபுரம் வழியாக மூலவர் மீது சூரிய ஒளி விழுந்தது. இந்த அபூர்வ நிகழ்வை ஏராளமான பக்தர்கள் பார்த்துப் பரவசத்துடன் சுவாமியை வழிபட்டுச் சென்றனர். மூலவர் அவிநாசியப்பர் மீது சூரிய ஒளி விழும் அபூர்வக் காட்சி.

Source: dinamani

English summary

The presiding deity at the temple on the sunshine avinasilingeswarar

The famous avinasilingeswarar temple at avinashi in tiruppur district, presiding over to Surat avinasiyappar