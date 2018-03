ஏப். 27-இல் நெல்லையப்பர் கோயில் மகா கும்பாபிஷேகம்

திருநெல்வேலியில் உள்ள நெல்லையப்பர் – காந்திமதி அம்பாள் கோயிலில் வரும் ஏப்ரல் 27 ஆம் தேதி (வெள்ளிக்கிழமை) மகா கும்பாபிஷேகம் நடத்தப்படும் என ஆதிதிராவிட நலத்துறை அமைச்சர் வி.எம். ராஜலட்சுமி தெரிவித்தார்.

சைவத் திருத்தலங்களில் முக்கியமான நெல்லையப்பர் கோயிலில் கடந்த 2004 இல் கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது. 14 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தற்போது கும்பாபிஷேகம் நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டு, கடந்த 30.11.2017 இல் பாலாலயம் நடத்தப்பட்டது. திருப்பணிகள் முடிவடையும் நிலையில் உள்ளன.

இதையடுத்து கும்பாபிஷேகம் நடத்துவது தொடர்பாக ஞாயிற்றுக்கிழமை கோயிலில் ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது. ஆதிதிராவிட நலத்துறை அமைச்சர் வி.எம். ராஜலட்சுமி தலைமை வகித்தார். ஆட்சியர் சந்தீப் நந்தூரி முன்னிலை வகித்தார்.

கூட்டத்தில் அமைச்சர் பேசியது: பழமை வாய்ந்த நெல்லையப்பர் – காந்திமதி அம்பாள் கோயிலில் 14 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கும்பாபிஷேகம் நடத்த முடிவு செய்து ரூ. 4.92 கோடி மதிப்பில் திருப்பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இதையடுத்து, வரும் ஏப்ரல் 27 ஆம் தேதி (வெள்ளிக்கிழமை) காலை 4.40 முதல் 5.10 மணிக்குள் மகா கும்பாபிஷேகம் சிறப்பாக நடத்தப்படும் என்றார் அவர்.

135 திருப்பணிகள்: இந்துசமய அறநிலையத் துறை இணை ஆணையர் பரஞ்சோதி பேசியது: கோயிலில் ரூ. 4.92 கோடி மதிப்பில் 135 திருப்பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. வரும் ஏப்ரல் 15 ஆம் தேதிக்குள் பணிகள் முடிந்துவிடும். பல நூற்றாண்டுகளாக நடைபெற்று வரும் ஆனி தேரோட்டம் நிகழாண்டு தடைபடாத வகையில் கோயிலில் திருப்பணிகள் நிறைவேற்றப்பட்டன என்றார் அவர்.

இதையடுத்து, கோயிலில் நடைபெற்றுவரும் திருப்பணிகளை அமைச்சர், ஆட்சியர் உள்ளிட்டோர் பார்வையிட்டனர்.

அமைச்சரிடம் மனு: நெல்லையப்பர் கோயிலில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் திருப்பணிகளை முழுமையாக முடித்த பின்னர் ஆகம விதிகளின்படி மகா கும்பாபிஷேகம் நடத்த வேண்டும் என வலியுறுத்தி, திருக்கோயில் வழிபடுவோர் சங்கம் சார்பில் அமைச்சர் ராஜலட்சுமியிடம் மனு அளிக்கப்பட்டது. மக்கள் குழு அமைக்கப்படுமா? ஆய்வுக் கூட்டத்தில், திருநெல்வேலி தொகுதி எம்எல்ஏ.வான ஏ.எல்.எஸ். லட்சுமணன் பேசுகையில், கோயிலில் பணிகள் நடைபெறுவது குறித்து மக்களுக்கு முன்கூட்டியே தெரிவிக்க வேண்டும்; கும்பாபிஷேகம் நடைபெறுவதையொட்டி பல்வேறு தரப்பு மக்களும் பங்கேற்கும் குழு அமைக்க வேண்டும் என்றார். இதற்குப் பதிலளித்து அமைச்சர் ராஜலட்சுமி பேசியது:

கோயிலில் நடைபெறும் பணிகள் குறித்து முன்கூட்டியே மக்கள் அறிந்து கொள்ளும் வகையில் இந்துசமய அறநிலையத் துறை அதிகாரிகள் தகவல் தெரிவிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். குழு அமைப்பது குறித்து இந்துசமய அறநிலையத் துறை அமைச்சருடன் கலந்து பேசி முடிவு செய்யப்படும் எனக் குறிப்பிட்டார்.

