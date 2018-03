ஸ்ரீ ராம நவமி ஜனனோத்ஸவம் 

குரோம்பேட்டை கிருஷ்ணாநகர் இரண்டாவது மெயின் தெருவில் உள்ள ஸ்ரீராமபக்த சமாஜ மண்டபத்தில் ஸ்ரீராமநவமி விழா (தொடர்ந்து 47-ம் ஆண்டு) மார்ச் 23-ம் தேதி தொடங்கி ஏப்ரல் 9-ம் தேதி வரை நடைபெறுகின்றது. மேற்படி நாட்களில் ஸ்ரீமத் வால்மீக இராமாயணம் மூலபாராயணம், உபண்யாஸம், சங்கீதக் கச்சேரிகள், அஷ்டபதி பஜன், சம்மிரதாய பஜன், சீதாகல்யாணம் போன்ற நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுகின்றன. ஏப்ரல் 8-ம் தேதி சீதாகல்யாணம் ஏப்ரல் 9-ம் தேதி ஆஞ்சநேய உத்ஸவம்



