ஏழுமலையான் கோயிலில் ராமர் பட்டாபிஷேக மகோற்சவம்

ஸ்ரீராமநவமியை முன்னிட்டு, ராமர் பட்டாபிஷேக மகோற்சவம் திருமலையில் திங்கள்கிழமை விமரிசையாக நடைபெற்றது.

திருமலையில் ராமநவமிக்கு மறுநாள் ராமர் பட்டாபிஷேக உற்சவத்தை தேவஸ்தானம் நடத்துவது வழக்கம். அதன்படி, திருமலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை ராமநவமி ஆஸ்தானம் விமரிசையாக நடைபெற்றது. மறுநாள் திங்கள்கிழமை இரவு ஏழுமலையான் கோயிலுக்குள் ஸ்ரீராமர் பட்டாபிஷேக மகோற்சவம் நடைபெற்றது. இதற்காக கோயிலுக்குள் தங்க வாயில் அருகில் உற்சவமூர்த்திகள் ஸ்ரீராமர், சீதா, லட்சுமணர், ஆஞ்சநேயரை எழுந்தருளச் செய்தனர்.

பின்னர் வால்மீகி இயற்றிய ராமாயணத்தில் உள்ள ராமர் பட்டாபிஷேக படலத்தைப் படித்து ராமபிரானுக்கு பட்டாபிஷேகத்தை நடத்தினர். இதில் தேவஸ்தான அதிகாரிகள், பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர்.



Source: dinamani

English summary

Lord venkateswara temple at RAM graced magorsavam

Srirama and Lord venkateswara at Tirumala Rama graced magorsavam was held on Monday in the meantime to thirumalar.