காஞ்சிபுரத்தில் 63 நாயன்மார்கள் திருவீதியுலா

காஞ்சிபுரத்தில் ஏகாம்பரநாதர், ஏலவார் குழலி அம்மையுடன் திங்கள்கிழமை திருவீதியுலா வந்த 63 நாயன்மார்கள்.

காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரநாதர் கோயில் பங்குனி உத்தர திருக்கல்யாண பெருவிழாவை முன்னிட்டு திங்கள்கிழமை உற்சவருடன் 63 நாயன்மார்கள் திருவீதியுலா நடைபெற்றது.

பிரசித்தி பெற்ற காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரநாதர் கோயிலில் பங்குனி உத்தர திருக்கல்யாணப் பெருவிழா கடந்த 21 ஆம் தேதி முதல் நடைபெற்று வருகிறது.

நாள்தோறும் பகலிலும், இரவும் உற்சவமூர்த்திகள் சிறப்பு அலங்காரத்தில் வாகனங்களில் வீதியுலா வந்து பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்து வருகின்றனர்.

5-ஆம் நாளான ஞாயிற்றுக்கிழமை வெள்ளி அதிகாரநந்தி வாகனத்தில் சுவாமியும், அம்பாளும் எழுந்தருளினர். இதைத்தொடர்ந்து, இரவு கயிலாச பீட ராவண வாகனத்தில் சுவாமியும், காமதேனு வாகனத்தில் அம்பிகையும் பவனி வந்தனர்.

6-ஆம் நாளான திங்கள்கிழமை காலை உற்சவமூர்த்திகளுக்கு சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டது.

தொடர்ந்து, 63 நாயன்மார்களுக்கு அபிஷேகம் அலங்காரம், செய்யப்பட்டு, கண்ணாடி அறையில் எழுந்தருளினர். இதையடுத்து, ஏகாம்பரநாதர் கோயிலிலிருந்து உற்சவருடன், நாயன்மார்களும் நான்து ராஜவீதிகளில் பவனி வந்தனர். திரளான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.

இதைத்தொடர்ந்து, இரவு வெள்ளித்தேரில் உற்சவர் எழுந்தருளினார்.

Source: dinamani

