பொன்னேரியில் கைலாய பர்வத வாகனத்தில் அகத்தீஸ்வரர் திருவீதியுலா

பொன்னேரி அகத்தீஸ்வரர் கோயில் பிரம்மோற்சவத்தையொட்டி திங்கள்கிழமை கைலாய பர்வத வாகனத்தில் அகத்தீஸ்வரர் திருவீதியுலா வந்து பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார். பொன்னேரி பழைய பேருந்து நிலையம் அருகே ஆரணி ஆற்றங்கரையோரம் அமைந்துள்ளது 1000 ஆண்டுகள் பழைமை வாய்ந்த அகத்தீஸ்வரர் கோயில். இங்கு பங்குனி மாத பிரம்மோற்சவம் கடந்த 22-ம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. இதன் 5-ம் நாளான திங்கள்கிழமை உற்சவர் ஆனந்தவல்லி தாயார் சமேத அகத்தீஸ்வரர் சிறப்பு அலங்காரத்துடன், கைலாய பர்வத வாகனத்தில் திருவீதியுலா வந்து பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார். இதனை தொடர்ந்து இரவு ரிஷப வாகனத்தில் திருவூடல் உற்சவமும், பஞ்சமூர்த்திகளின் திருவீதியுலாவும் நடைபெற்றது.

