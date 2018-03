கோயில்களில் பங்குனி உத்தரப் பெருவிழா மகா தேரோட்டம்

காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரநாதர் திருக்கோயிலில் நடைபெற்ற மகா தேரோட்டம்.

காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரநாதர் திருக்கோயில் பங்குனி உத்தரப் பெருவிழாவை முன்னிட்டு திங்கள்கிழமை நள்ளிரவு வெள்ளித் தேர் பவனியும், செவ்வாய்க்கிழமை மகா தேரோட்டமும் கோலாகலமாக நடைபெற்றது. இதில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.

சிவபெருமானின் பஞ்சபூதத் தலங்களில் ஒன்றான பிரசித்தி பெற்ற காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரநாதர் திருக்கோயில் பங்குனி உத்தர திருக்கல்யாணப் பெருவிழா கடந்த 21-ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது.

விழாவின் 6-ஆம் நாளான திங்கள்கிழமை காலை அலங்கரிக்கப்பட்ட வாகனத்தில் உற்சவருடன், 63 நாயன்மார்கள் ராஜவீதிகளில் பவனி வந்து பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தனர்.

வெள்ளித் தேர் பவனி: இதையடுத்து, இரவு வண்ண மலர்கள், மின் விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட 32 அடி உயர வெள்ளித் தேரில் உற்சவமூர்த்திகள் ஏகாம்பரநாதர், ஏலவார் குழலி அம்மன் திருவீதியுலா வந்தனர்.

சாலைத் தெரு, சங்கர மடம், செங்கழுநீரோடை வீதி, பூக்கடைச் சத்திரம் வழியாக கச்சபேஸ்வரர் கோயிலை நள்ளிரவு வெள்ளித் தேர் வந்தடைந்தது. அங்கு சாலையின் இரு மருங்கிலும் பக்தர்கள் வெள்ளமெனத் திரண்டிருந்து சுவாமி தரிசனம் செய்தனர். இதையடுத்து அங்கு சுமார் ஒரு மணி நேரம் சிறப்பு வாணவேடிக்கை நடைபெற்றது.

மகா தேரோட்டம்: 7-ஆம் நாளான செவ்வாய்க்கிழமை (மார்ச் 27) காலை மகா தேரோட்டம் விமரிசையாக நடைபெற்றது. திருத்தேரில் ஏகாம்பரநாதர், ஏலவார் குழலி அம்பாள் எழுந்தருள 1000 கலைஞர்கள் சிவபூத கண வாத்தியங்களை இசைத்தனர்.

இதையடுத்து பக்தர்கள் வடம் பிடித்து திருத்தேரை இழுத்தனர். சாலைத்தெரு, சங்கரமடம் வழியாக செங்கழுநீரோடை வீதி உள்ளிட்ட 4 ராஜவீதிகளில் திருத்தேர் பவனி நடைபெற்றது. அப்போது, ராஜவீதிகளில் வழிநெடுக மாக்கோல மிட்டனர். சங்கர மடத்தின் வேதபாட சாலை மாணவர்கள் வேத பாராயணங்களை ஓதினர்.

காஞ்சிபுரம், தெய்வச் சேக்கிழார் அறக்கட்டளை சார்பில் திருமுறை விண்ணப்பம் இசைக்கப்பட்டது. காஞ்சி காமகோடி நாட்டியாலயா குழுவினரின் பரதநாட்டியம், இசை வித்வான்களின் டாமரம், கைச்சிலம்பாட்ட கலைக்குழுவினரின் கிராமிய நடனம், சிவனடியார்கள் பல்வேறு பூதகண வாத்தியக் கருவிகளை இசைத்தனர்.

மதியம் 3 மணிக்கு திருத்தேர் நிலையை அடைந்தது. பின்னர் மாலை 6 மணிக்கு உற்சவ மண்டபத்தில் உற்சவ மூர்த்திகளுக்கு மகா அபிஷேகம், தீபாராதனை நடைபெற்றது.

தேரோட்டத்தையொட்டி ஏராளமான போலீஸார் பாதுகாப்புப் பணிகளில் ஈடுபட்டனர். தேரோட்ட ஏற்பாடுகள், அன்னதானம் உள்ளிட்ட அனைத்தையும் திருவேகம்பன் சிவாலயம் அறக்கட்டளையினர் செய்திருந்தனர்.

ஸ்ரீபெரும்புதூரில்…

ஸ்ரீபெரும்புதூரில் உள்ள சௌந்தரவள்ளி சமேத ஸ்ரீபூதபுரீஸ்வரர் கோயிலில் பங்குனி உத்தர தேரோட்டம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

ஸ்ரீபெரும்புதூரில் பழைமை வாய்ந்த ஸ்ரீசௌந்தரவள்ளி சமேத பூதபுரீஸ்வரர் திருக்கோயில் உள்ளது. இங்கு பங்குனி உத்தர பெருவிழா கடந்த 21-ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது.

இதன் 7-ஆம் நாளான செவ்வாய்க்கிழமை தேரோட்டம் விமரிசையாக நடைபெற்றது. இதில் அலங்கரிக்கப்பட்ட தேரில் உற்சவர் பூதபுரீஸ்வரர் பவனி வந்து பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார். விழாவில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு தேரை வடம் பிடித்து இழுத்தனர். இதையொட்டி காவல் ஆய்வாளர் நடராஜ் தலைமையில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டிருந்தது.

திருவாலங்காடு வடாரண்யேஸ்வரர் கோயிலில்…

திருவாலங்காடு வடாரண்யேஸ்வரர் கோயிலில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற கமலத் தேர்த் திருவிழாவில், பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் தேரை வடம் பிடித்து இழுத்தனர்.

திருத்தணி முருகன் கோயிலின் துணைக் கோயிலான, திருவாலங்காடு வடாரண்யேஸ்வரர் கோயிலில், பங்குனி மாத பிரம்மோற்சவம் மார்ச் 21-ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. தொடர்ந்து, தினமும் காலை, இரவு நேரங்களில் உற்சவர் சோமாஸ்கந்தர் ஒவ்வொரு வாகனத்திலும் வீதியுலா வந்து பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார்.

திங்கள்கிழமை மாலை 3 மணிக்கு புலி வாகனத்திலும், இரவு 10 மணிக்கு யானை வாகனத்திலும் சோமாஸ்கந்தர் திருவீதியுலா வந்தார். செவ்வாய்க்கிழமை விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான கமலத் தேர்த் திருவிழா நடைபெற்றது. இதையொட்டி, காலை 8 மணிக்கு மூலவருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம் மற்றும் தீபாராதனை நடைபெற்றது.

தொடர்ந்து, காலை 9.30 மணிக்கு உற்சவ மூர்த்தியான சோமாஸ்கந்தர், வண்டார் குழலியம்மனுடன் அலங்கரிக்கப்பட்ட கமலத் தேரில் எழுந்தருளினார். பின்னர், சுவாமிக்கு சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன. காலை 10 மணிக்கு கோயில் தக்கார் ஜெய்சங்கர், இணை ஆணையர் சிவாஜி ஆகியோர் கமலத் தேர்த் திருவிழாவை கொடியசைத்துத் தொடங்கி வைத்தனர்.

இதையடுத்து, மாட வீதிகளில் திருவீதியுலா வந்த தேர், பகல் 1.30 மணிக்கு காளியம்மன் கோயில் வளாகத்தில் நின்றது. அங்கு, திருவாலங்காடு கிராம பொதுமக்கள் மற்றும் தொண்டு நிறுவனம் சார்பில், பக்தர்களுக்கு நீர் மோர் மற்றும் அன்ன தானம் வழங்கப்பட்டது. பின்னர், மாலை 3.30 மணிக்கு கமலத்தேர் அங்கிருந்து புறப்பட்டு, மாலை 6 மணிக்கு கோயில் வளாகத்தை அடைந்தது. விழாவில், ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் தேரை வடம் பிடித்து இழுத்தனர்.

இன்று திருக்கல்யாணம்

புதன்கிழமை இரவு 9 மணிக்கு நடராஜ பெருமானுக்கு திருக்கல்யாணமும், 10 மணிக்கு அபிஷேகமும் நடைபெறுகிறது. வியாழக்கிழமை பல்லக்கு மற்றும் கேடய வாகனத்தில் உற்சவர் சோமாஸ்கந்தர் திருவீதியுலா வந்து அருள்பாலிக்கிறார். ஏப்ரல் 9-ஆம் தேதி வரை பிரம்மோற்சவம்நடைபெறுகிறது.

சோளீஸ்வரர் கோயிலில்…

திருவள்ளூர் அருகே உள்ள காமாட்சி அம்மன் உடனுறை சோளீஸ்வரர் கோயிலில் பங்குனி உற்சவத்தையொட்டி, செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற தேரோட்டத்தில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

இக்கோயில் திருஞானசம்பந்தரால் பாடப்பெற்று, கூவம் ஆற்றங்கரையில் அமர்ந்து பக்தர்களுக்கு அருள்பாலிக்கும் சிறப்பு பெற்ற திருத்தலமாகும்.

இங்கு ஆண்டுதோறும் பங்குனி உற்சவம் சிறப்பாக நடைபெற்று வருகிறது . இந்த ஆண்டு பிரம்மோற்சவம், மார்ச் 21-ஆம் தேதி தொடங்கி, 30-ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது. இந்நிலையில், செவ்வாய்க்கிழமை காலை சோளீஸ்வரர் சுவாமி சிறப்பு அலங்காரத்தில் பவனி வரும் தேரோட்ட நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில், பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து பக்தர்கள் திரளாக கலந்து கொண்டனர்.

மீஞ்சூர் ஏகாம்பரநாதர் கோயில் தேர்த் திருவிழாவில் தேரை வடம் பிடித்து இழுத்து செல்லும் பக்தர்கள். (உள்படம்) சிறப்பு அலங்காரத்தில் ஏகாம்பரநாதர், காமாட்சி அம்மன்.

