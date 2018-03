செயற்கைக்கோள் மாதிரியை வைத்து இஸ்ரோ தலைவர் வழிபாடு

ஏழுமலையானை தரிசித்துத் திரும்பிய இஸ்ரோ தலைவர் சிவனுடன் தேவஸ்தான அதிகாரிகள்.

ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் இருந்து வியாழக்கிழமை விண்ணில் செலுத்தப்பட உள்ள செயற்கைக் கோளின் மாதிரியை திருப்பதி ஏழுமலையான் பாதத்தில் வைத்து இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் புதன்கிழமை வழிபாடு செய்தார்.

ஜிசாட்-6ஏ செயற்கைக்கோள் வியாழக்கிழமை மாலை விண்ணில் செலுத்தப்பட உள்ளது. அதன் மாதிரியை வைத்து வழிபட இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் தலைமையிலான குழு புதன்கிழமை காலை திருமலைக்கு வந்தது. அக்குழுவினர் ஏழுமலையான் பாதத்தில் செயற்கைக்கோள் மாதிரியை வைத்து வழிபட்டனர்.

பின்னர், கோயிலை விட்டு வெளியில் வந்த அவர்களை ரங்கநாயகர் மண்டபத்தில் அமர வைத்து, தேவஸ்தான அதிகாரிகள் ஏழுமலையான் பிரசாதங்களை வழங்கினர்.

இதையடுத்து, இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் கூறியதாவது: ஜிசாட்-6 செயற்கைக்கோள் எஸ் பாண்டு அலைக்கற்றை மற்றும் இருவழி தகவல் தொடர்பு உள்ளிட்டவற்றுக்காக விண்ணில் செலுத்தப்பட உள்ளது. இன்னும் பல செயற்கைக் கோள்களை இந்தியா இந்தாண்டு விண்ணில் செலுத்த உள்ளது. சந்திரயான்-2 பற்றி பல்வேறு ஆய்வுகள் நடத்திய தேசிய அளவிலான அமைப்புகள் தங்கள் திருப்தியை தெரிவித்துள்ளன. சந்திராயன்-2 பற்றி மேலும் பல சோதனைகள் நடத்த வேண்டிய தேவை உள்ளது. எனவே, திட்டமிட்டபடி ஏப்ரலில் சந்திராயன்-2-ஐ செலுத்த இயலாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. சந்திராயன் திட்டம் வரும் அக்டோபர் மாதம் செயல்படுத்தப்படும். சர்வதேச அளவில் விண்வெளி ஆய்வில் இந்தியா முதலிடத்தில் உள்ளது என்றார் அவர்.

அதன் பின்னர், இஸ்ரோ குழுவினர் காளஹஸ்தி சென்று காளஹஸ்தீஸ்வரரையும், ஞானபிரசுனாம்பிகையையும் தரிசனம் செய்தனர்.

