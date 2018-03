திருமலையில் காணிக்கை தலைமுடியை திருடிய 3 பெண்கள் கைது

திருமலையில் பக்தர்கள் ஏழுமலையானுக்கு காணிக்கையாக செலுத்திய தலைமுடியை திருடியதாக 3 பெண்களை கண்காணிப்பு அதிகாரிகள் கைது செய்தனர்.

இதுகுறித்து திருமலை கண்காணிப்பு அதிகாரி ரவீந்தர் ரெட்டி கூறியதாவது: திருமலையில் பக்தர்கள் காணிக்கையாகச் செலுத்திய தலைமுடிகள் திருடப்படுவதாக புகார்கள் வந்தன.

இதனால் திருமலையில் பக்தர்கள் காணிக்கையாக செலுத்திய தலைமுடியை சேகரித்து, திருப்பதியில் உள்ள கிடங்குக்கு அனுப்பும் அனைத்து இடங்களிலும் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டன. அதன்படி, செவ்வாய்க்கிழமை திருமலையில் செக்டார்-4 அருகில் சப்தகிரி சத்திரத்தில் உள்ள மினி தலைமுடி காணிக்கை செலுத்துமிடத்தில் 3 பெண்கள் தலைமுடி திருடிச் செல்வதை ஊழியர்கள் கண்காணிப்பு கேமரா மூலம் அறிந்தனர்.

அவர்களை சம்பவ இடத்துக்குச் சென்று கையும் களவுமாகப் பிடித்து அவர்களிடமிருந்த 400 கிராம் எடையுள்ள தலைமுடியை பறிமுதல் செய்தனர். விசாரணையில், கைது செய்யப்பட்டவர்கள் திருப்பதியைச் சேர்ந்த கனகவல்லி, சுப்பம்மா, லட்சுமி என்பது தெரியவந்தது. மேலும், அவர்கள் திருப்பதியில் உள்ள தூய்மை கார்ப்

பரேஷன் என்ற தொண்டு நிறுவனத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பதும், திருமலையில் கடைநிலை ஊழியர்களாக பணிபுரிந்து வருவதும் தெரியவந்தது.

இதுகுறித்து தொண்டு நிறுவனத்துக்கும் தெரியபடுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும், அவர்களிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது என்றார்.



