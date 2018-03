கபாலீஸ்வரர் கோயிலில் அறுபத்துமூவர் வீதியுலா: ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்பு

சென்னை மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் திருக்கோயிலில் பங்குனி திருவிழாவின் 8-ஆம் நாளான வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற அறுபத்துமூவர் பவனி.

மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் கோயில் பங்குனி திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான அறுபத்து மூவர் விழா விமரிசையாக வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. இதில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்றனர்.

மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் கோயிலில் ஆண்டுதோறும் பங்குனி திருவிழா 10 நாள்கள் வெகுச்சிறப்பாக நடை பெற்று வருகிறது. மார்ச் 21-ஆம் தேதி கிராம தேவதை பூஜை, அருள்மிகு கோலவிழி அம்மன் சிறப்பு வழிபாடு நடைபெற்றது. இதைத் தொடர்ந்து, மார்ச் 22-ஆம் தேதி பங்குனி திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. அதன்பிறகு, அதிகார நந்தி காட்சி, சவுடல் விமானம், பல்லக்கு விழா என நாள்தோறும் நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன. புதன்கிழமை தேர்த் திருவிழா நடைபெற்றது.

இதைத் தொடர்ந்து, விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான அறுபத்து மூவர் வீதியுலா வியாழக்கிழமை பிற்பகல் 2.30 மணியளவில் கோயிலின் கிழக்கு கோபுர வாயிலில் தொடங்கியது. 63 நாயன்மார்கள் புடை சூழ உற்சவர்கள் விநாயகர் பெருமான், கற்பகாம்பாள் உடனுறை கபாலீஸ்வரர், வள்ளி, தெய்வானை, முருகப்பெருமான் வீதிஉலா நடைபெற்றது. 63 நாயன்மார்கள் தனித்தனி சப்பரத்தில் மாட வீதிகளில் வலம் வந்தனர். கிழக்கு மாடவீதி, தெற்கு மாடவீதி, வடக்கு மாடவீதி வழியாக கிழக்கு மாடவீதியை நாயன்மார்கள் வீதியுலா வந்தடைந்தது.

நாயன்மார்களுடன் கற்பகாம்பாள் உடனுறை கபாலீஸ்வரர் வீதியில் வந்தபோது, பக்தர்கள் பரவசத்துடன் பக்தி கோஷம் எழுப்பினர். திருவீதியுலாவை காண காலை முதலே பக்தர்கல் மயிலாப்பூரில் திரண்டனர்.

அன்னதானம்: விழாவை முன்னிட்டு, தன்னார்வலர்கள், தொண்டு நிறுவனத்தினர், தொழில் சங்கத்தினர், அரசியல் கட்சியினர் உள்பட பல்வேறு தரப்பினர் சிறப்பு பந்தல் அமைத்து அன்னதானம், இனிப்புகள், மோர் ஆகியவற்றை வழங்கினர். அறுபத்து மூவர் திருவிழாவையொட்டி மயியாப்பூர் பகுதியில் போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்பட்டது. ஆயிரக்கணக்கான போலீஸார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர்.

கோயிலைச் சுற்றி மாடவீதிகளில் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் மற்றும் கண் காணிப்பு கோபுரங்கள் அமைக்கப்பட்டு போலீஸார் கண்காணித்தனர். இதுதவிர, எவ்வித அசம்பாவிதங்கள் நிகழாமல் தடுக்க தீயணைப்பு வாகனம் மற்றும் ஆம்புலன்ஸ் மற்றும் மருத்துவ வசதி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது.

Source: dinamani

English summary

Kapaleeswarar Temple shrines in the procession of thousands of pilgrims: participation

Chennai kapaleeshwarar Temple during Festival of panguni in the 8-day Thursday held the sixty-