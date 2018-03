இன்று பங்குனி உத்திரம்: திருச்செந்தூரில் குவிந்த பக்தர்கள்

திருச்செந்தூருக்கு வியாழக்கிழமை பாதயாத்திரையாக வந்த பக்தர்கள்.

திருச்செந்தூர் அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயிலில் பங்குனி உத்திர திருவிழாவையொட்டி ஏராளமான பக்தர்கள் குவிந்துள்ளனர்.

முருகனின் முக்கிய திருவிழாக்களில் ஒன்றான பங்குனி உத்திர திருவிழா நிகழாண்டு வெள்ளிக்கிழமை (மார்ச் 30) நடைபெறுகிறது.

இதனை முன்னிட்டு திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் அதிகாலை 4 மணிக்கு நடைதிறக்கப்பட்டு, 4.30 மணிக்கு விஸ்வரூபம், 5 மணிக்கு உதயமார்த்தாண்ட அபிஷேகம் நடைபெற்று, 5.30 மணிக்கு அருள்மிகு வள்ளியம்மன் தவசுக்கு புறப்பாடு நடக்கிறது.

மாலை 4.30 மணிக்கு சுவாமி புறப்பாடு மற்றும் பந்தல் மண்டபம் முகப்பில் வைத்து, சுவாமி அம்பாள் தோள்மாலை மாற்றும் நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது. தொடர்ந்து, சுவாமி, அம்மன் திருவீதி வலம் வந்து, இரவு 108 மகாதேவர் சன்னதி முன்பு வைத்து திருக்கல்யாணம் நடைபெறுகிறது. அன்று இரவு இராக்கால அபிஷேகம் நடைபெறாது.

குன்றுமேலய்யன் சாஸ்தா: திருக்கோயிலின் உபகோயிலான நாலுமூலைக்கிணறு அருள்மிகு குன்றுமேலய்யன் சாஸ்தா கோயிலில் பங்குனி உத்திரத்தை முன்னிட்டு, சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம், தீபாராதனை நடைபெறுகிறது.

பக்தர்களுக்கு தேவையான குடிநீர், மின்சாரம் மற்றும் புந்தல் வசதிகளும் திருக்கோவில் நிர்வாகம் செய்துள்ளது.

பாதயாத்திரை பக்தர்கள்: பங்குனி உத்திரத்தின்று இந்துக்கள் தங்கள் குலதெய்வ கோயில்கள் மற்றும் திருச்செந்தூர் முருகப்பெருமானை வழிபடுவது வழக்கமாகும்.

இதனால் கடந்த சில நாள்களாகவே திருச்செந்தூருக்கு பாதயாத்திரையாக பக்தர்கள் அதிகளவில் வந்த வண்ணம் உள்ளனர். மேலும், தொடர் விடுமுறை நாள்கள் என்பதால் கோயில் வளாகமே பக்தர்கள் கூட்டத்தால் நிரம்பி வழிகிறது.

Source: dinamani

