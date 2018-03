ஸ்ரீரங்கம் நம்பெருமாள் தாயார் சேர்த்தி சேவை : இன்று கோரதம்

ஸ்ரீரங்கம் அருள்மிகு அரங்கநாதர் சுவாமி திருக்கோயிலில் பங்குனி தேர் திருவிழாவையொட்டி வெள்ளிக்கிழமை தாயாருடன் சேர்த்தி சேவையில் காட்சியளித்த ஸ்ரீநம்பெருமாள்.

ஸ்ரீரங்கம் அருள்மிகு அரங்கநாதர் திருக்கோயிலில் பங்குனித் தேரோட்ட விழாவின் ஒன்பதாம் நாளான வெள்ளிக்கிழமை நம்பெருமாள், தாயார் சேர்த்தி சேவை நடைபெற்றது.

பங்குனி தேரோட்ட விழா (ஆதிபிரம்மோத்ஸவம்) கடந்த 22ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. அதனைத் தொடர்ந்து, தினந்தோறும் நம்பெருமாள் பல்வேறு வாகனங்களில் எழுந்தருளி சித்திரைவீதிகளில் வலம் வந்து பக்தர்களுக்கு சேவை சாதித்தார்.9ஆம் திருநாளான வெள்ளிக்கிழமை பங்குனி உத்திரத்தையொட்டி நம்பெருமாள், தாயார் சேர்த்தி சேவை நடைபெற்றது.

இதற்காக நம்பெருமாள் கண்ணாடி அறையிலிருந்து காலை 6 மணிக்கு தங்கப் பல்லக்கில் எழுந்தருளி சித்திரை வீதிகளில் வலம் வந்து ஆழ்வார் திருச்சுற்று வழியாக தாயார் சன்னதியை 9.30 மணிக்கு வந்தடைந்தார். பின்னர் தாயாரும், நம்பெருமாளும் சண்டையில் சமாதானம் கண்டருளியதையடுத்து முன்மண்டபத்தை நண்பகல் 12 மணிக்கு நம்பெருமாள் அடைந்தார். அதன்பின் முதல் ஏகாந்தம் நிகழ்ச்சி 12.30 மணிக்கு தொடங்கி 1.45 மணி வரை நடைபெற்றது.

தளிகை அமுது செய்து நம்பெருமாள், தாயார் புறப்பட்டு பங்குனி உத்திர மண்டபத்தை பகல் 2.15 மணிக்கு அடைந்தனர். நம்பெருமாள், தாயார் சேர்த்தி சேவை 3 மணிக்கு தொடங்கி இரவு 10.30 மணி வரை நடைபெற்றது. நம்பெருமாள், தாயார் சேர்த்தி சேவையை தரிசனம் செய்ய ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்தனர்.இவர்களுக்காக குளிர்சாதன பெட்டி 12 இடங்களில் பொருத்தப்பட்டிருந்தது. இதை தவிர தாயார் சன்னதியின் முன் மண்டபத்தில் மின் விசிறிகள் பொருத்தப்பட்டிருந்தது. இதனால் தரிசனத்துக்காக நீண்ட வரிசையில் நின்றிருந்த பக்தர்கள் வெயிலின் தாக்கம் தெரியாமல் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.

மேலும் தன்வந்திரி சன்னதி, கம்பர் மண்டபம் அருகில் அமைக்கப்பட்டிருந்த எல்.இ.டி. திரையில் நம்பெருமாள், தாயார் சேர்த்தி சேவை நேரடியாக ஒளிபரப்பப்பட்டது. தரிசனம் செய்த பக்தர்களுக்கு மஞ்சள், கற்கண்டு, தண்ணீர் பாட்டில் வழங்கப்பட்டது. இரவு 10.30 மணிக்கு சின்னபெருமாள் தீர்த்தவாரி கண்டருளி தாயார் சன்னதியை அடைந்தார்.11.30 மணிக்கு 2 வது ஏகாந்தம் (கத்யத்ரய கோஷ்டி சாற்று முறை) நடைபெற்றது. இரவு 12 மணிக்கு தொடங்கி இன்று (சனிக்கிழமை) அதிகாலை 3.30 மணி வரை திருமஞ்சனம் நடைபெறவுள்ளது. பின்னர் தொடர்ச்சியாக 3 வது ஏகாந்தம் 4.30 மணி வரையும், தாயார் மூலஸ்தானத்தை 5.30 மணிக்கு அடைதல் நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது.

முக்கிய நிகழ்வான பங்குனி தேரோட்டத்திற்காக (கோரதம்) 5.45 மணிக்கு நம்பெருமாள் தாயார் சன்னதியிலிருந்து புறப்பட்டு 7.30 மணிக்கு கோரதத்தை அடைகிறார். அதனைத் தொடர்ந்து, 8 மணிக்கு வடம் பிடித்தல் நிகழ்ச்சியும், மாலையில் சப்தாவரணம் நிகழ்ச்சியும் நடைபெறுகிறது.

ஏற்பாடுகளை கோயில் இணை ஆணையர் பொன்.ஜெயராமன், அறங்காவலர் குழுவினர் செய்துள்ளனர்.

