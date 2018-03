பங்குனி உத்திரம்: திருச்செந்தூரில் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் தரிசனம்

பங்குனி உத்திர திருவிழாவை முன்னிட்டு திருச்செந்தூரில் வெள்ளிக்கிழமை மாலையில் நடைபெற்ற சுவாமி, அம்மன் தோள்மாலை மாற்றும் நிகழ்ச்சி. (வலது) கடலில் புனித நீராட குவிந்த பக்தர்கள்.

திருச்செந்தூர் அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயிலில் பங்குனி உத்திர திருவிழாவை முன்னிட்டு வெள்ளிக்கிழமை லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர். இரவு வள்ளியம்மன் திருக்கல்யாண வைபவம் நடைபெற்றது.

தமிழ் மாதங்களில் 12ஆவது மாதமான பங்குனி மாதத்தில், நட்சத்திரங்களில் 12ஆவது நட்சத்திரமான உத்திரம் வருவது சிறப்பானதாகும். இந்நாளில் இந்துக்கள் தங்களது குலதெய்வ கோயில்களிலும், குலதெய்வம் தெரியாதவர்கள் திருச்செந்தூர் முருகனையும் வழிபடுவதும் வழக்கமாகும். எனவே, பங்குனி உத்திர திருவிழா முருகனின் முக்கிய திருவிழாக்களில் ஒன்றாக கொண்டாடப்படுகிறது.

நிகழாண்டு பங்குனி உத்திர திருவிழா வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. இதனை முன்னிட்டு திருச்செந்தூர் அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயிலில் அதிகாலை 4 மணிக்கு நடைதிறக்கப்பட்டு, 4.30 மணிக்கு விஸ்வரூபம், 5 மணிக்கு உதயமார்த்தாண்ட அபிஷேகமாகி, அருள்மிகு வள்ளியம்மன் தவசுக்கு புறப்பாடு நடைபெற்றது. பிற்பகல் 2.30 மணிக்கு சாயரட்சை தீபாராதனை, மாலை 4.30 மணிக்கு சுவாமி திருக்கோயிலில் இருந்து புறப்பட்டு, சன்னதித் தெரு வழியாக சிவன் கோயிலுக்கு வந்தார். தொடர்ந்து பந்தல் மண்டபம் முகப்பில் வைத்து, சுவாமி அம்மனை 3 முறை வலம் வந்து, சுவாமி, அம்பாள் தோள்மாலை மாற்றும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

அதன்பின் சுவாமி, அம்மன் திருவீதி வலம் வந்து, இரவு 108 மகாதேவர் சன்னதி முன் வைத்து திருக்கல்யாண வைபவம் நடைபெற்றது. பங்குனி உத்திர திருவிழாவை முன்னிட்டு, தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து வந்திருந்த லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் கடலில் புனித நீராடி, கோயிலில் குடும்பத்துடன் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர். பக்தர்களின் கூட்டத்தால் கோயில் வளாகம் நிரம்பி வழிந்தது. நகரெங்கும் அதிகளவில் வாகனப் போக்குவரத்து இருந்தது.

குன்றுமேலய்யன் சாஸ்தா: திருக்கோயிலின் உபகோயிலான நாலுமூலைக்கிணறு அருள்மிகு குன்றுமேலய்யன் சாஸ்தா திருக்கோயிலில் பங்குனி உத்திரத்தை முன்னிட்டு, சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம், தீபாராதனை நடைபெற்றது. இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்துகொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.

ஏற்பாடுகளை கோயில் தக்கார் இரா. கண்ணன் ஆதித்தன், இணை ஆணையர் பா. பாரதி, அலுவலக கண்காணிப்பாளர் யக்ஞ. நாராயணன் மற்றும் கோயில் பணியாளர்கள் செய்திருந்தனர்.

Source: dinamani

