ஸ்ரீரங்கம் கோயிலில் பங்குனித் தேரோட்டம்: திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்பு

ஸ்ரீரங்கம் அருள்மிகு அரங்கநாதர் திருக்கோயிலில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற பங்குனித் தேரோட்ட விழாவில் திரளானோர் கலந்து கொண்டு நம்பெருமாளை தரிசனம் செய்து வழிபட்டனர்.

கடந்த மார்ச் 22ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கிய பங்குனி தேரோட்ட விழாவை முன்னிட்டு தினந்தோறும் நம்பெருமாள் பல்வேறு வாகனங்களில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு சேவை சாதித்து வந்தார்.

விழாவின் 9ஆம் திருநாளான வெள்ளிக்கிழமை பங்குனி உத்திரத்தை முன்னிட்டு நம்பெருமாள் தாயார் சேர்த்தி சேவை நடைபெற்றது.

அதன் தொடர்ச்சியாக, சனிக்கிழமை காலை 5.45 மணிக்கு சிறப்பு அலங்காரத்தில் எழுந்தருளி பங்குனி கோரதத்திற்கு வந்த நம்பெருமாள், வேதமந்திரங்கள் முழங்க திருத்தேரில் எழுந்தருளினார்.

கோயில் இணை ஆணையர் பொன்.ஜெயராமன், அறங்காவலர் குழுவினர் வடம் பிடித்து இழுத்து தேரோட்டத்தை தொடங்கி வைத்தனர்.

நான்கு சித்திரை வீதிகளில் தேர் வலம் வந்து நிலையை அடைந்தார். திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.

இதன்பின், மாலை 4 மணிக்கு நம்பெருமாள் புறப்பட்டு சந்தனு மண்டபத்தை அடைந்து திருமஞ்சனம் கண்டருளுதல் நடைபெற்றது.

இதையடுத்து, மண்டபத்திலிருந்து புறப்பட்டு சித்திரை வீதிகளில் வலம் வந்த நம்பெருமாள் மூலஸ்தானம் சென்று சேர்ந்தார். விழாவின் நிறைவு நாளான ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஏப்ரல் 1) பல்லக்கில் நம்பெருமாள் எழுந்தருளு இருக்கிறார்.









Source: dinamani

English summary

There is a multitude of devotees in the Temple in srirangam on panguni uthiram dicing: participation

Srirangam Sri ranganathaswamy in Saturday at a ceremony held on falgun dicing combined mix