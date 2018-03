பங்குனி உத்திரம் திருச்செந்தூரில் வள்ளி திருக்கல்யாணம்

திருச்செந்தூர் அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் பங்குனி உத்திர திருவிழாவை முன்னிட்டு வெள்ளிக்கிழமை இரவு வள்ளியம்மன் திருக்கல்யாணம் நடைபெற்றது.

பங்குனி உத்திரத்தையொட்டி, வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலை 4 மணிக்கு கோயில் நடை திறக்கப்பட்டு, 4.30 மணிக்கு விஸ்வரூபம், 5 மணிக்கு உதயமார்த்தாண்ட அபிஷேகம் நடைபெற்று, அருள்மிகு வள்ளியம்மன் தபசுக்கு புறப்பாடு நடைபெற்றது. மதியம் 2.30 மணிக்கு சாயரட்சை தீபாராதனை, மாலை 4.30 மணிக்கு சுவாமி கோயிலில் இருந்து புறப்பட்டு, சன்னதித்தெரு வழியாக சிவன் கோயிலுக்கு வந்தார்.

தொடர்ந்து, பந்தல் மண்டபம் முகப்பில் சுவாமி அம்மனை 3 முறை வலம்வந்து, சுவாமி அம்பாள் தோள்மாலை மாற்றும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

அதன்பிறகு சுவாமி, அம்மன் திருவீதி வலம்வந்து, இரவு 108 மகாதேவர் சன்னதி முன் திருக்கல்யாண விழா நடைபெற்றது. தொடர்ந்து சிறப்பு தீபாராதனை நடைபெற்றது.

விழாவில் திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்று, சுவாமி தரிசனம் செய்ததுடன், திருக்கல்யாணத்திற்கு மொய் வழங்கி, பிரசாதம் பெற்றுச்சென்றனர்.

விழாவுக்கான ஏற்பாடுகளை கோயில் தக்கார் இரா. கண்ணன் ஆதித்தன், இணை ஆணையர் பா. பாரதி, அலுவலக கண்காணிப்பாளர் யக்ஞ. நாராயணன் உள்ளிட்டோர் செய்திருந்தனர்.



