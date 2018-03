தும்புரு தீர்த்த முக்கோட்டி

திருமலையில் தும்புரு தீர்த்த முக்கோட்டியையொட்டி சனிக்கிழமை திரளான பக்தர்கள் குவிந்தனர்.

திருமலையில் உள்ள பாபவிநாசத்திலிருந்து 3 கி.மீ. தொலைவில் அடர்ந்த வனத்துக்குள் தும்புரு தீர்த்தம் உள்ளது. தும்புரு முனிவர் இந்த தீர்த்தம் அருகே தவம் இருந்து, பங்குனி மாத பௌர்ணமி அன்று முக்தி பெற்றதாக புராணங்கள் கூறுகின்றன. இதனால் இத்தீர்த்தத்துக்கு இப்பெயர் வந்தது.

இதன் காரணமாக பங்குனி மாத பௌர்ணமி அன்று தும்புரு தீர்த்தத்தில் நீராட தமிழகம், ஆந்திரம், தெலங்கானா, கர்நாடகம் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலிருந்து பக்தர்கள் அதிக அளவில் வருவர். அதுபோல் சனிக்கிழமை தும்புரு தீர்த்த முக்கோட்டி உற்சவம் நடத்தப்பட்டது. இத்தீர்த்தத்தில் நீராட பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் திருமலையில் திரண்டனர். வெள்ளிக்கிழமை மதியம் முதல் பக்தர்களுக்கு தும்புரு தீர்த்தத்துக்குச் செல்ல அனுமதி வழங்கப்பட்டது. அதனால் பக்தர்கள் தும்புரு தீர்த்தத்துக்குச் சென்ற வண்ணம் இருந்தனர். இரு நாள்களில் 50 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் தும்புரு தீர்த்தத்துக்குச் சென்றனர். இங்கு நீராட வரும் பக்தர்களுக்கு தேவஸ்தானம் வெள்ளி மற்றும் சனி ஆகிய இரு நாள்களிலும் 24 மணி நேரமும் அன்ன தானம், நீர் மோர், குடிநீர் உள்ளிட்டவற்றை இலவசமாக வழங்கியது. தும்புருதீர்த்த முக்கோட்டியையொட்டி, திருப்பதி ஏழுமலையானைக் காண வரும் பக்தர்களின் கூட்டம் வழக்கத்தைக் காட்டிலும் அதிகரித்திருந்தது.



Source: dinamani

English summary

Mukko, thumburu resolved

Thirumalai mukkotiaiyo, thumburu resolved in a multitude of devotees converged on Saturday. Thirumalai in a: