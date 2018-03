வருடாந்திர வசந்தோற்சவம் நிறைவு

திருமலையில் நடைபெற்று வந்த வருடாந்திர வசந்தோற்சவம் சனிக்கிழமை நிறைவுற்றது.

திருமலையில் பங்குனி மாத பௌர்ணமியை முன்னிட்டு வருடாந்திர 3 நாள் வசந்தோற்சவம் வியாழக்கிழமை தொடங்கி நடைபெற்று வந்தது. அதன் நிறைவு நாளான சனிக்கிழமை மதியம் ஏழுமலையான் கருவறையில் இருக்கும் ஸ்ரீதேவி, பூதேவி சமேத மலையப்ப சுவாமி, ருக்மணி சமேத ஸ்ரீகிருஷ்ணர், சீதா, லட்சுமண, ஆஞ்சநேயர் சமேத ஸ்ரீராமர் உள்ளிட்ட உற்சவ மூர்த்திகள் ஏழுமலையான் கோயிலிலிருந்து தங்கப் பல்லக்கில் வசந்த மண்டபத்துக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனர்.

அங்கு அவர்களை 3 தங்க சிம்மாசனங்களில் அமர வைத்து, பால், தயிர், தேன், பழரசம், மஞ்சள், சந்தனம், துளசி தளம் உள்ளிட்ட பொருள்களால் அர்ச்சகர்கள் ஸ்நபன திருமஞ்சனத்தை நடத்தினர். திருமலை பெரிய ஜீயர் அபிஷேக பொருள்களை எடுத்துத்தர, 3 உற்சவ மூர்த்திகளுக்கும் ஸ்நபன திருமஞ்சனம் நடைபெற்றது. பின்னர், உற்சவ மூர்த்திகளை அலங்கரித்து, அவர்களுக்கு ஆரத்தி சமர்ப்பித்தனர். இதில் தேவஸ்தான அதிகாரிகளும், பக்தர்களும் கலந்து கொண்டனர்.

வசந்தோற்சவத்தையொட்டி, ஆர்ஜித பிரம்மோற்சவம், ஊஞ்சல் சேவை, வசந்தோற்சவம், சகஸ்ர தீபாலங்கார சேவை உள்ளிட்ட ஆர்ஜித சேவைகளை தேவஸ்தானம் ரத்து செய்தது. பௌர்ணமியன்று இரவு நடைபெறவிருந்த கருட சேவையையும் தேவஸ்தானம் ரத்து செய்தது.









Source: dinamani

