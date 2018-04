ஏழுமலையானுக்கு டிப்பர் லாரி நன்கொடை

திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலுக்கு ரூ.16 லட்சம் மதிப்புள்ள புதிய டிப்பர் லாரியை அசோக் லேலண்ட் நிறுவனம் நன்கொடையாக வழங்கியது.

ஏழுமலையானுக்கு அசோக் லேலண்ட் நிறுவனம் தனது புதிய தயாரிப்புகளின், முதல் வாகனத்தை நன்கொடையாக வழங்குவது வழக்கம்.

அதன்படி, ஞாயிற்றுக்கிழமை ரூ. 16 லட்சம் மதிப்புள்ள புதிய டிப்பர் லாரி ஒன்றை அந்நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் வினோத் தாசரி நன்கொடையாக வழங்கினார். அந்த லாரிக்கு கோயில் முன் பூஜைகளை செய்து, தேவஸ்தான செயல் இணை அதிகாரி சீனிவாச ராஜு பெற்றுக் கொண்டார்.

Source: dinamani

