திருத்தணி கோயிலில் 42 ஆண்டுகளுக்குப் பின் ஆற்று உற்சவம்

திருத்தணி முருகன் கோயிலில் 42 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஆற்று உற்சவம் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.

திருத்தணி மலைக் கோயிலில், முன்பெல்லாம் பங்குனி மாதத்தில் ஆற்று உற்சவம் நடைபெறுவது வழக்கம். ஆனால், கடந்த 42 ஆண்டுகளாக பல்வேறு காரணங்களால் ஆற்று உற்சவம் நிறுத்தப்பட்டிருந்தது.

தற்போது, ஆற்று உற்சவம் நடத்துவதற்கு தக்கார் வே. ஜெயசங்கர், இணை ஆணையர் சிவாஜி ஆகியோரிடம், திருத்தணி முருகன் திருவடிச் சபையினர் கோரிக்கை விடுத்தனர். அதன்பேரில், இந்து அறநிலையத் துறை ஆணையர் ஆற்று உற்சவம் நடத்துவதற்கு அனுமதியளித்தார்.

இதையடுத்து, சனிக்கிழமை (மார்ச் 31) மாலை 4.30 மணிக்கு உற்சவர் முருகப்பெருமான் வள்ளி, தெய்வானையுடன் மலைப்

படிகள் வழியாக மேல் திருத்தணி வந்தடைந்தார். பின், அங்கிருந்து மாட்டு வண்டி மூலம் பொதட்டூர்பேட்டை நந்தி ஆற்றங்கரையில் உள்ள கோயில் மண்டபத்தில் இரவு 7 மணிக்கு எழுந்தருளினார். அங்கு உற்சவர் முருகப்பெருமானுக்கு விபூதி, பஞ்சாமிர்தம், பால், தயிர், இளநீர், பன்னீர் ஆகியவற்றால் சிறப்பு அபிஷேகங்கள் நடைபெற்றன. தொடர்ந்து, சிறப்பு அலங்காரம் மற்றும் தீபாராதனை நடைபெற்றது.

இதையடுத்து, நந்தி ஆற்றின் நீராழி மண்டபத்தில் எழுந்தருளி உற்சவர் முருகப்பெருமான் பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார். இதில், ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு வழிபாடு செய்தனர்.

பின்னர், இரவு 9.30 மணிக்கு உற்சவர் அங்கிருந்து புறப்பட்டு மீண்டும் மலைக்கோயிலை வந்தடைந்தார்.

இதற்கான ஏற்பாடுகளை கோயில் நிர்வாகத்தினர் மற்றும் திருத்தணி முருகன் திருவடிச் சபையினர் செய்திருந்தனர். பங்குனி மாத ஆற்று உற்சவம் 42 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு நடைபெற்றதால் பக்தர்கள் பெரிதும் மகிழ்ச்சியடைந்தனர்.



