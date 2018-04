பொன்னேரி அகத்தீஸ்வரர் கோயிலில் தெப்போற்சவம்

பொன்னேரி அகத்தீஸ்வரர் கோயில் தெப்போற்சவம் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.

பொன்னேரி பழைய பேருந்து நிலையம் அருகில் ஆரணி ஆற்றங்கரையோரம் அமைந்துள்ளது 1000 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த ஆனந்தவல்லி தாயார் சமேத அகத்தீஸ்வரர் கோயில். இக்கோயிலில் பங்குனி உத்திர பிரம்மோற்சவம் கடந்த மார்ச் 22-ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.

இதில், பங்குனி உத்திரத்தையொட்டி அகத்தீஸ்வரர் பெருமான், ஆனந்தவல்லி தாயாருக்கு திருக்கல்யாணம் நடைபெற்றது. இதனைத் தொடர்ந்து சிறப்பு பூஜைகள் மற்றும் தீபாராதனைகள் நடைபெற்றன.

இதையடுத்து சனிக்கிழமை கோயில் எதிரே உள்ள அக்னி தீர்த்த திருக்குளத்தில், ஆனந்தவல்லி தாயார் சமேத அகத்தீஸ்வரர் தெப்பத்தில் அமர்ந்து குளத்தை மூன்று முறை வலம் வந்து பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார்.

தொடர்ந்து, பஞ்சமூர்த்திகளின் திருவீதியுலா நடைபெற்றது. இதில், ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமியை வழிபட்டனர். நிகழ்வில், பொன்னேரி போலீஸார், தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் படையினர் ஆகியோர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.





