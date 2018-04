ஈஸ்டர்: தேவாலயங்களில் சிறப்புப் பிரார்த்தனை

ஈஸ்டர் பண்டிகையையொட்டி சென்னையில் உள்ள தேவாலயங்களில் சனிக்கிழமை இரவு சிறப்புப் பிரார்த்தனைகள் நடைபெற்றன.

உலக மக்களுக்காக இயேசு கிறிஸ்து சிலுவைத் தண்டனையை மனமுவந்து ஏற்றுக் கொண்ட தினத்தை கிறிஸ்துவர்கள் துக்க நாளாக கடைப்பிடிக்கின்றனர். இதற்காக 40 நாள்கள் தவக்காலமாக கொண்டு விரதமிருந்து இயேசு கிறிஸ்துவை ஜபித்து வருவர்.

தவக்காலத்தின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான இயேசு சிலுவையில் அறையப்பட்டு உயிர்நீத்த புனித வெள்ளி தினம் வெள்ளிக்கிழமை கடைப்பிடிக்கப்பட்டது. இதையொட்டி சென்னை நகரில் உள்ள அனைத்து தேவாலயங்களிலும் சிறப்புப் பிரார்த்தனைகள் நடைபெற்றன. சென்னை சாந்தோம், பெசன்ட் நகர், புனித தோமையர் மலை, பெரம்பூர், ராயப்பேட்டை, எழும்பூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள கிறிஸ்தவ தேவாலயங்களில் சிறப்புப் பிரார்த்தனைகள் நடைபெற்றன.

இந்நிலையில், இயேசு உயிர்த்தெழுந்ததை குறிக்கும் வகையில் ஈஸ்டர் பண்டிகை ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஏப். 1) கொண்டாடப்பட்டது. இதையொட்டி சனிக்கிழமை இரவு நகரில் உள்ள அனைத்து தேவாலயங்களிலும் ஈஸ்டர் சிறப்புப் பிரார்த்தனைகள் நடைபெற்றன. இதில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டு மெழுகுவர்த்தி ஏற்றி வழிபட்டனர்.

குறிப்பாக சென்னை சாந்தோம் தேவாலயத்தில் மயிலை மறைமாவட்ட பேராயர் ஜார்ஜ் அந்தோணிசாமி தலைமையில் நடைபெற்ற பிராத்தனையில் ஏராளமானோர் குடும்பத்துடன் கலந்துகொண்டனர். அப்போது ஒளியை குறிக்கும் வண்ணம் கைகளில் மெழுகுவர்த்திகள் ஏந்தி அவர்கள் சிறப்பு பிரார்த்தனை செய்தனர். வாணவேடிக்கைகள் முழங்க, இயேசு உயிர்த்தெழுந்த காட்சி காட்டப்பட்டது.



