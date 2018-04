திருமலையில் ஏப்ரல் மாதம் நடைபெறும் உற்சவங்கள்

திருமலையில் ஏப்ரல் மாதம் நடைபெறும் உற்சவங்களின் பட்டியலை தேவஸ்தானம் வெளியிட்டுள்ளது.

திருமலையில் ஆண்டுதோறும் 450-க்கும் மேற்பட்ட உற்சவங்களை தேவஸ்தானம் நடத்தி வருகிறது. அவற்றை வருடாந்திர, மாதாந்திர, வாராந்திர, தினசரி என பிரித்து நடத்தி வருகிறது.

அதன்படி, திருமலையில் மாதந்தோறும் நடைபெறும் உற்சவங்களின் பட்டியலை தேவஸ்தானம் அந்தந்த மாத தொடக்கத்தில் வெளியிட்டு வருகிறது.

தற்போது ஏப்ரல் மாதம் தொடங்கி உள்ள நிலையில், இம்மாதம் முழுவதும் நடைபெற உள்ள உற்சவங்களின் பட்டியலை தேவஸ்தானம் வெளியிட்டுள்ளது.

பட்டியல் விவரம்:

தேதி உற்சவம்

ஏப். 11 ஸமார்த்த ஏகாதசி

12 பாஷ்யங்கார்கள் சாத்துமுறை

18 அட்சய திருதியை, ஸ்ரீபரசுராம ஜயந்தி

21 ஸ்ரீராமானுஜ ஜயந்தி

22 ஸ்ரீராம ஜயந்தி

24-26 பத்மாவதி ஏழுமலையான் திருக்கல்யாண வைபவம்

26 மதத்ரய ஏகாதசி

28 ஸ்ரீநரசிம்ம, தரிகொண்ட வெங்கமாம்பா ஜயந்தி

29 ஸ்ரீகூர்ம, அன்னமாச்சார்யா ஜயந்தி.





