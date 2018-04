அம்மையார் கோயிலில் 3 ஆயிரம் பேருக்கு திருவமுது

அம்மையார் மணிமண்டபத்தில் மதிய உணவு சாப்பிடும் பக்தர்கள்.

காரைக்கால் அம்மையார் ஐக்கிய இசைப் பெருவிழாவின் தொடக்கமாக 3 ஆயிரம் பேருக்கு திருவமுது (அன்னம்பாலிப்பு) அளிக்கும் நிகழ்ச்சி திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.

அறுபத்து மூன்று நாயன்மார்களில் பெண் நாயன்மாரான புனிதவதியார் என்னும் காரைக்கால் அம்மையார் பங்குனி மாதம் சுவாதி நட்சத்திரத்தில் இறைவனிடம் ஐக்கியமானதைக் குறிப்பிடும் வகையில், ஆண்டுதோறும் ஐக்கிய விழா நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

நிகழாண்டு ஐக்கிய இசைப் பெருவிழா நடத்த திட்டமிடப்பட்டது. இதற்கு அரசு நிதியுதவி செய்யும் என புதுச்சேரி முதல்வர் வி. நாராயணசாமி காரைக்காலில் அண்மையில் கூறியிருந்தார். நிதி ஒதுக்க முதல்வர் ஆணை பிறப்பித்தும், அரசுத்துறை மூலம் குறித்த காலத்துக்குள் நிதி வரவில்லை. இதையொட்டி, திருநள்ளாறு ஸ்ரீ தர்பாரண்யேசுவரர் கோயில் நிதியுதவியுடன் காரைக்கால் ஸ்ரீ கைலசாசநாதர் கோயில் பங்களிப்புடன் இசைப் பெருவிழா 2 நாள்கள் நடத்தத் திட்டமிட்டு திங்கள்கிழமை தொடங்கியது.

அம்மையார் கோயிலில் காலை 10 மணிக்கு காரைக்கால் அம்மையாருக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனை செய்யப்பட்டது. இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்துகொண்டு வழிபாடு செய்தனர்.

சிவபெருமான் பிச்சாண்டவர் கோலத்தில் அம்மையார் இல்லத்துக்கு எழுந்தருளி, அமுதுண்டதை நினைவுப்படுத்தும் வகையில் கோயிலில் பகல் 12 மணிக்கு சுமார் 3 ஆயிரம் பேருக்கு திருவமுது படைக்கும் (அன்னம்பாலிப்பு) நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. அம்மையார் கோயில் மற்றும் மணிமண்டபத்தில் பக்தர்களுக்கு வாழை இலை போடப்பட்டு மதிய உணவு பரிமாறப்பட்டது. காரைக்கால் தெற்குத் தொகுதி சட்டப் பேரவை உறுப்பினர் கே.ஏ.யு. அசனா கலந்துகொண்டு தொடங்கி வைத்தார். பிற்பகல் 2.30 மணி வரை தொடர்ந்து பக்தர்கள் உணவருந்திச் சென்றனர்.

நிகழ்ச்சியில், கைலாசநாதர் கோயில் அறங்காவல் குழுவினர் உள்ளிட்டோர் கலந்துகொண்டனர்.

Source: dinamani

