ஜயேந்திரரின் 30-ஆம் நாள் ஸ்ரத்தாஞ்சலி: தமிழக ஆளுநர் பங்கேற்பு

காஞ்சி சங்கர மடத்தின் பீடாதிபதி விஜயேந்திரருடன் தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித்.

காஞ்சி சங்கர மடத்தில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற ஸ்ரீஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகளின் 30-ஆம் நாள் ஸ்ரத்தாஞ்சலி நிகழ்ச்சியில் தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் கலந்து கொண்டார்.

காஞ்சி சங்கர மடத்தின் 69-ஆவது பீடாதிபதியான ஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் கடந்த பிப்ரவரி 28-ஆம் தேதி சித்தியடைந்தார். இதையடுத்து மார்ச் 1-ஆம் தேதி ஜயேந்திரரின் திருவுடல் வேதமந்திரங்கள் முழங்க பிருந்தாவன பிரவேசம் செய்யப்பட்டது.

இதைத் தொடர்ந்து, ஜயேந்திரருக்கு 13 நாள்கள் தொடர் ஸ்ரத்தாஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது. மார்ச் 13-ஆம் தேதி ஜயேந்திரரின் பிருந்தாவனத்தில் மகா ஆராதனை நடைபெற்றது.

அதைத் தொடர்ந்து, ஜயேந்திரர் சித்தியடைந்த 30-ஆம் நாள் ஸ்ரத்தாஞ்சலி திங்கள்கிழமை (ஏப்ரல் 2) அவரது பிருந்தாவன அதிஷ்டானத்தில் வேதபாராயணங்கள், ஆராதனைகளுடன் நடைபெற்றது.

இதில் தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் கலந்து கொண்டார். ஆளுநரை, மாவட்ட ஆட்சியர் பா.பொன்னையா வரவேற்றார். பின்னர், சங்கர மடத்தின் சார்பில் மேலாளர் சுந்தரேசன் வரவேற்று, சந்திர மௌலீஸ்வரர் சந்நிதிக்கு அழைத்துச் சென்றார். அப்போது, மடத்தின் 70-ஆவது பீடாதிபதி விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகளை சந்தித்து ஆளுநர் ஆசி பெற்றார். பின்னர், விஜயேந்திரரும், தமிழக ஆளுநரும் ஸ்ரீ மகா பெரியவர், ஜயேந்திரர் பிரவேசமான மகா சுவாமிகள் பிருந்தாவனத்துக்குச் சென்றனர். அங்கு ஆளுநருக்கு ஏலக்காய் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது. இதையடுத்து ஸ்ரீவிஜயேந்திரரை அவரது அறையில் ஆளுநர் சந்தித்து சுமார் ஒரு மணி நேரம் பேசினார்.

அதன்பின்னர், மீண்டும் ஸ்ரீஜயேந்திரரின் அதிஷ்டானத்துக்கு இருவரும் வந்தனர். அங்கு, மகா பெரியவர், ஸ்ரீஜயேந்திரர் அதிஷ்டானங்களில் மீண்டும் சிறப்பு வழிபாடுகள் நடத்தப்பட்டன.

அங்கு ஆளுநருக்கு விஜயேந்திரர் ஆசி, பிரசாதம் வழங்கினார். இதையடுத்து சங்கர மடத்திலிருந்து சென்னை புறப்பட்ட ஆளுநரிடம், காவிரி மேலாண்மை வாரியப் பிரச்னை, தமிழக சட்டம் – ஒழுங்கு நிலைமை குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.

இதற்கு ஆளுநர் பதில் ஏதும் அளிக்கவில்லை. ஆளுநர் வருகையையொட்டி, காஞ்சிபுரம் நகரில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டிருந்தது.

Source: dinamani

English summary

During the 30-day thanjali: jayendrar is the Governor of Tamil Nadu participation

Kanchi kamakoti peetham banvari Lal, deans of the monastery vijayendirarudan, the Governor of Tamil Nadu Purohit.

Kanchi kamakoti peetham in the monastery