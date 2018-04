திருப்பரங்குன்றத்தில் பங்குனி தேரோட்டம்: ஏராளமான பக்தர்கள் தேரை வடம் பிடித்து இழுத்தனர்

மதுரை: மதுரை திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயிலில் பங்குனி திருவிழா தேரோட்டம் கோலாகலமாக நடைபெற்றது. ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு தேரை வடம் பிடித்து இழுத்தனர். திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணிய சுவாமிக்கு நேற்று திருக்கல்யாண உற்சவம் விமரிசையாக நடைபெற்றது. திருமணக் கோலத்தில் சுப்பிரமணிய சுவாமி தெய்வானையுடன் பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தார். இதையொட்டி இன்று தேர் திருவிழா சிறப்பாக நடைபெற்றது. இன்று காலை 6 மணியளவில் பக்தர்கள் தேரை வடம் பிடித்து இழுத்தனர். இந்தத் தேர் திருவிழாவில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்துகொண்டனர். நாளை தீர்த்த உற்சவமும் நடைபெற உள்ளது



Source: dinamani

A large number of devotees in panguni uthiram tiruparankundram dicing: toads were pulled by a cable

Thiruparankundram, Madurai Madurai: Subramaniam Swamy Temple car Festival in panguni uthiram Festival fanfare nadaipan