பண்ணாரி அம்மன் கோயில் குண்டம் விழா: லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்பு

சிறப்பு பூஜைகள் செய்து தீக்குண்டத்தில் இறங்குகிறார் பூசாரி ராஜேந்திரன். (வலது) வேப்பிலையை உடுத்திக் கொண்டு குண்டம் இறங்க வந்த இளம்பெண்.

ஈரோடு மாவட்டம், சத்தியமங்கலத்தை அடுத்துள்ள பண்ணாரி அம்மன் கோயில் குண்டம் விழா செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது. இதில், தமிழகம், கர்நாடகத்தில் இருந்து வந்திருந்த லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் குண்டம் இறங்கி அம்மனை வழிபட்டனர்.

இக்கோயில் குண்டம் விழா பூச்சாட்டுதலுடன் தொடங்கியது. விழாவையொட்டி, கோயிலைச் சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் பண்ணாரி அம்மன் உற்சவர் ஊர்வலம் நடைபெற்றது. அதைத் தொடர்ந்து, நாள்தோறும் சிறப்பு பூஜைகள், மலைவாழ் மக்களின் பாரம்பரிய நடனங்கள் நடைபெற்றன. விழாவின் முக்கிய நிகழ்வாக குண்டம் விழா செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

பக்தர்கள் காணிக்கையாக அளித்த வேம்பு, ஊஞ்சல் மரத் துண்டுகளைக் கொண்டு குண்டம் வளர்க்கப்பட்டது. விழாவையொட்டி, பண்ணாரி அம்மனுக்கு தங்கக் கவசம் சாத்தப்பட்டு, வீணை அலங்காரத்துடன் சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டன. செவ்வாய்க்கிழமை அதிகாலை 4.10 மணிக்கு படைக்கலத்துடன் திருக்குளம் சென்று அங்குள்ள சருகு மாரியம்மனுக்கு பூஜைகள் செய்யப்பட்டு, தாரை தப்பட்டை முழங்க மேள தாளங்களுடன், அலங்கரிக்கப்பட்ட சப்பரத்தில் அம்மன் உற்சவர் குண்டத்துக்கு அழைத்து வரப்பட்டார்.

குண்டத்தில் கற்பூரம் ஏற்றி பூஜை செய்தும், மலர்களை குண்டத்தில் தூவியும் அதிகாலை 4.10 மணிக்கு முதலில் பூசாரி ராஜேந்திரன் குண்டத்தில் இறங்கினார். தொடர்ந்து, பக்தர்கள் உற்சவரை சப்பரத்தில் சுமந்தபடி குண்டம் இறங்கினர். கல்லூரி மாணவர்கள், மாணவிகள், திருநங்கைகள், கைக்குழந்தையுடன் பெண்கள், காவலர்கள், வனத் துறையினர் என லட்சக்கணக்கானோர் தீ மிதித்தனர். குண்டம் விழாவை மாவட்ட ஆட்சியர் பிரபாகர், மாவட்ட கண்காணிப்பாளர் ஆர்.சிவகுமார் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் பார்வையிட்டனர்.

குண்டம் இறங்கிய லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் கோயிலுக்குள் நேரடியாகச் சென்று அம்மனை தரிசித்தனர். பக்தர்கள் வசதிக்காக அலுமினிய கொட்டகை அமைக்கப்பட்டிருந்தது.

தமிழகத்தில் இருந்தும், பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்தும் வரும் பக்தர்களின் வசதிக்காக சத்தியமங்கலத்தில் இருந்து நிமிடத்துக்கு ஒரு பேருந்து வீதம் 500-க்கும் மேற்பட்ட பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டன. அதேபோல, சாம்ராஜ்நகரில் இருந்தும் கர்நாடக அரசுப் பேருந்துகள் பண்ணாரிக்கு இயக்கப்பட்டன.

ஆண்டுதோறும் பூசாரி இறங்கியவுடன் மலர் சப்பரம் குண்டம் இறங்குவது வழக்கம். இந்த ஆண்டு முதன்முறையாக சப்பரம் குண்டத்தில் இறக்கப்படவில்லை.

