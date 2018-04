நாளை ஆகாச லிங்கேஸ்வரர் கோயில் கும்பாபிஷேகம்

ஆகாச லிங்கேஸ்வரர் கோயிலில் அமைந்துள்ள மூலவர்.

குடியாத்தம் செதுக்கரை, நேருஜி நகர் மலைமேல் அமைந்துள்ள ஆகாச லிங்கேஸ்வரர் கோயில் கும்பாபிஷேகம் வரும் வியாழக்கிழமை காலை 9 மணிக்கு நடைபெறுகிறது.

இக்கோயிலில் ஆகாச லிங்கம் 12 ஆண்டுகளுக்கு முன் நிர்மாணிக்கப்பட்டது. தற்போது கும்பாபிஷேகம் நடைபெற உள்ளது. இதையொட்டி, வியாழக்கிழமை காலை கணபதி ஹோமம், மகா தீபாராதனையும், தொடர்ந்து கும்பாபிஷேகமும் நடைபெறுகிறது.

விழாவுக்கான ஏற்பாடுகளை விழாக் குழு நிர்வாகிகள் எஸ்.மகாலிங்கம், பி.வி.விஜயபாஸ்கர், பி.சந்திரசேகர் உள்ளிட்டோர் செய்துள்ளனர்.

Source: dinamani

