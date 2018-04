நாளை திருவடிசூலம் ஸ்ரீ ஆரண்ய திருத்தலத்தில்: 108 வைணவத் திருத்தல கோயில்கள் கும்பாபிஷேகம்

கும்பாபிஷேகம் நடைபெறவுள்ள 108 திவ்யதேச திருத்தல கோயில் சந்நிதானங்கள்.

செங்கல்பட்டை அடுத்துள்ள திருவடிசூலம் ஸ்ரீ கோயில்புரத்தில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீவாரு வேங்கடப் பெருமாள் கோயில் வளாகத்தில் புதிதாக தனித்தனியாக அமைக்கப்பட்டுள்ள 108 திவ்யதேச திருத்தலக் கோயில்கள் கும்பாபிஷேகம் வியாழக்கிழமை நடைபெறுகிறது.

திருவடிசூலம் ஸ்ரீகோயில்புரம் ஸ்ரீபாதாத்ரி எனும் திருவடிசூலம் ஸப்த சைலஜ மத்யபீடம் ஆரண்ய திருத்தலத்தில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீவாரு வேங்கடேசப் பெருமாள் கோயில் வளாகத்தில் ஆழ்வார்களால் மங்களாசாசனம் செய்யப்பட்டு வைணவ பக்தர்களால் வழிபட்டு வரும் 108 திவ்யதேச திருப்பதி எம்பெருமான்களையும் ஒரே தலத்தில் சேவித்து பயன்பெறும் வகையில் தனித்தனி சந்நிதானங்கள் அமைக்கப்பட்டு திருப்பணிகள் முடிவுற்ற நிலையில் கும்பாபிஷேக விழாவிற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.

அதனை அடுத்த 108 திவ்ய தேச திருக்குடைகள் யாத்திரை, நங்கநல்லூர், பல்லாவரம் சென்னை திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதி திருக்கோயில் அருகில் இருந்து புறப்பட்டு நங்கநல்லூர், பல்லாவரம், சிங்கப்பெருமாள் கோயில், செங்கல்பட்டு வழியாக ஞாயிற்றுக்கிழமை திருவடிசூலம் வந்தடைந்தது. அதனையடுத்து திருக்குடைகளுக்கு சிறப்பு வழிபாடுகள் நடத்தப்பட்டு பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டன.

ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் உற்சவர் திருமஞ்சனம், பஞ்ச சூக்த ஸ்ரீ மஹா சுதர்சன ஹோமங்களும், மாலை அங்குரார்ப்பணம், வாஸ்து சாந்தி, யாகசாலை பிரவேசம், பூர்ணாஹுதி திருவாராதனம் சாற்று முறையும், திங்கள்கிழமை காலை யாகசாலை புண்யாஹவாசனம், மஹாசாந்தி ஹோமம், திவ்யப்பிரபந்த இதிகாச கிரந்த பாராயணங்கள், மாலை யாகசாலை நித்ய ஹோமங்கள், இரவு பூர்ணாஹுதி திருவாராதனம் சாற்றுமுறையும் நடைபெற்றது.

செவ்வாய்க்கிழமை காலை விசேஷ ஹோமங்கள், அஷ்டபந்தன ரத்ன சுவர்ண நியாசங்கள், மாலை திவ்யபிரபந்த சேவை, இரவு பூர்ணாஹுதி, திருவாராதனம் சாற்றுமுறையும், புதன்கிழமை காலை பிம்பசுத்தி திருமஞ்சனம், மஹாசந்தி கலச திருமஞ்சனம், விசேஷ அபிஷேகம் மாலை வேத இதிகாச பாராயணங்கள் மற்றும் சாற்றுமுறையும், வியாழக்கிழமை காலை 5மணிக்கு சுப்ரபாதம், திருவாராதனம், காலை 9 மணிக்கு மஹா பூர்ணாஹுதி, யாத்ராதானம், கடம் புறப்பாடு, அனைத்து விமானங்கள், கோபுரங்கள், அனைத்து சந்நிதிகளிலும் மஹா கும்பாபிஷேகம் நடைபெறும். அடுத்து ஆச்சார்ய எஜமானர் மரியாதை, மங்கள ஆசிர்வாதம், மாலை திருக்கல்யாண மஹோத்சவம், மங்களகிரி புறப்பாடு, இரவு ஸ்ரீ அனுமந்த உத்சவமும் நடைபெறும்.

விழாவிற்கான ஏற்பாடுகளை கோயில் ஸ்தாபகர் தேவி குகயோகி அருள்நெறி சித்தர் புண்ணியகோட்டி மதுரைமுத்து சுவாமிகள் தலைமையில் திருப்பணி மற்றும் கும்பாபிஷேக விழா குழுவினர். ஆதி பரமேஸ்வரி தேவி ஸ்ரீ கருமாரியம்மன் அற்க்கட்டளை, விஸ்வரூபினி தேவி ஸ்ரீ கருமாரியம்மன் அறக்கட்டளை, ஸ்ரீ புண்ணியகோட்டி சுவாமிகள் அன்னதான அறக்கட்டளை மற்றும் கருமாரியம்மன மெய்யன்பர்கள் ஆகியோர் செய்துள்ளனர்.

Source: dinamani

English summary

Thiruvadisulam Shri tomorrow 108 Vaishnava Holy Holy aaranya kandam: consecration of all temples

The consecration of the Holy Temple 108 Divya desas the Sancta sanctorum.

