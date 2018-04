ராமானுஜர் 1001வது அவதாரத் திருவிழா: ஏப்ரல் 12இல் தொடக்கம்

ராமானுஜரின் 1001ஆவது அவதாரத் திருவிழா தொடங்கப்பட உள்ளதைத் தொடர்ந்து ஆதிகேசவப் பெருமாள் கோயில் முன்பு பந்தல் அமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள தொழிலாளர்கள்.

ஸ்ரீபெரும்புதூரில் ராமானுஜரின் 1001-ஆவது ஆண்டு அவதாரத் திருவிழா மற்றும் ஸ்ரீ ஆதிகேசவப் பெருமாள் பிரம்மோற்சவ விழா வரும் 12ஆம் தேதி தொடங்க உள்ளது.

ஸ்ரீபெரும்புதூரில் புகழ்பெற்ற ஸ்ரீஆதிகேசவப் பெருமாள் மற்றும் ஸ்ரீபாஷ்யகார சுவாமி திருக்கோயில் உள்ளது. இங்கு ராமானுஜர் தானுகந்த திருமேனியாக காட்சியளிக்கிறார். இக்கோயிலில் ராமானுஜரின் 1001ஆவது ஆண்டு அவதாரத் திருவிழா மற்றும் ஸ்ரீஆதிகேசவப் பெருமாள் பிரம்மோற்சவ விழா வரும் 12ஆம் தேதி தொடங்கி மே மாதம் 8ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது.

ராமானுஜரின் 1001ஆவது ஆண்டு அவதாரத் திருவிழா வரும் 12ஆம் தேதி தொடங்கி ஏப்ரல் 22ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது. இதில் ஏப்ரல் 20ஆம் தேதி தேர்த் திருவிழாவும், 22ஆம் தேதி கந்தபொடி வசந்தம் நிகழ்ச்சியும் நடைபெறும். இதையடுத்து ஸ்ரீஆதிகேசவப் பெருமாள் பிரம்மோற்சவ விழா ஏப்ரல் 29ஆம் தேதி தொடங்கி மே 8ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது.

பத்து நாள் நடைபெறும் இந்த பிரம்மோற்சவ விழாவில் 7ஆம் நாளான மே மாதம் 5ஆம் தேதி தேர்த் திருவிழா நடைபெறும். இதில் தமிழகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கோயிலுக்கு வருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஸ்ரீஆதிகேசவப் பெருமாள் கோயிலில் திருவிழா தொடங்கவுள்ள நிலையில் கோயிலின் முன் பகுதியில் தற்போது பந்தல் அமைக்கும் பணியில் தொழிலாளர்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

Source: dinamani

English summary

1001 to ramanuja avatar Festival: April 12 start

1001 fifth incarnation of ramanuja Festival since its inception, it has been followed by Lord adhikesava Perumal Temple earlier arson Amman